«Бременские музыканты» – светская премьера в Москве

В Москве состоялась премьера сказочного фильма-приключения «Бременские музыканты» производства Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, при участии телеканала «Россия», при поддержке Фонда кино. Первым зрителям фильм представили: режиссер Алексей Нужный, продюсеры Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков, актеры Тихон Жизневский, Валентина Ляпина, Ирина Горбачева, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев, Аскар Нигамедзянов, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Юлия Пересильд, Мирон Проворов и другие.

Никита Михалков, продюсер:

«Я убежден, что это настоящее, легкое, веселое, талантливое и очень нужное кино. И я счастлив, что мы — наша Студия и наши постоянные партнеры - имеем к этому непосредственное отношение».

Леонид Верещагин, продюсер:

«Особенность этого проекта состоит в том, что от начала подготовительного периода и до готовности картины прошло всего 10 месяцев. Для такого большого сложнопостановочного фильма это большая редкость. В фильме много песен и танцев, огромное количество декораций и костюмов. Мы снимали в красивейших местах нашей страны: Кабардино-Балкарии, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии — огромная благодарность представителям этих республик. Мы верим, что наш фильм, предназначенный для семейного просмотра, станет веселым и вдохновляющим приключением для зрителей! Этот проект, как и многие другие наши фильмы, мы делали с нашими давними партнерами – телеканалом «Россия» и компанией «Централ Партнершип». Фильм также создавался при участии компании «Союзмультфильм». Огромный вклад внесла генеральный директор этой компании Юлиана Слащева, которая своей энергией и талантом помогла нам как в производстве, так и в продвижении фильма».

Алексей Нужный, режиссер:

«11 месяцев назад мы сидели в кабинете у Леонида Эмильевича Верещагина и обсуждали, что будем делать «Бременских музыкантов», и вот за нашими плечами готовое произведение, и оно для вас, для зрителей в этот новогодний праздник. И мы надеемся, что это будет огромный подарок для всей страны, и вся страна будет петь песни Бременских музыкантов. Я очень надеюсь, что вам понравится! Хочу выразить отдельную любовь своим детям, благодаря которым родилась эта картина. Мы каждое утро ездили в машине и пели эти песни, и мне хочется, чтобы это певучее добродушие Бременских вновь распространилось на всю страну, чтобы все поколения объединились».

Юлиана Слащева, Союзмультфильм:

«Бременские музыканты» — безусловно яркая, запоминающаяся история, которая еще в анимационном воплощении обрела своих поклонников на долгие годы вперед. Благодаря таланту творческой группы художественного фильма легендарные герои обрели новое рождение, раскрылись в богатстве своей харизмы и готовы вновь погрузить зрителя в уникальный сказочный мир, наполненный приключениями, романтикой, песнями и добрым юмором. Эта лента понравится и детям, и взрослым, объединив разные поколения у экранов, а побыть вместе – лучшее, что можно сделать в новогодние праздники».

Гостями премьеры стали: Анна и Артем Михалковы, Александр Олешко, Клим Шипенко, Андрей Кравчук, Дарья Златопольская, Анна и Мария Пересильд, Юлия Топольницкая, Леон Кемстач, Кирилл Зайцев, Екатерина Волкова, Амбарцум Кабанян, Сергей Комаров, Карина Каграманян и другие.