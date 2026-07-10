Русское шампанское против французского: новая историческая драма «Голицын»

Конец XIX века. Молодой князь Лев Голицын из-за ссоры с отцом оказывается в Петербурге, где по сути ничего не знает о России. Но очень скоро страна узнает о нём.

Ему предстоит найти любовь, обрести друзей и врагов, а главное — своё призвание. Голицын бросит вызов иностранным виноделам, которые держали монополию на русском рынке, и коррумпированным чиновникам, которые им потворствовали. За своё дело он заплатит высокую цену, но отступать не привык.

Русское виноделие наконец-то дождалось своего героя. Онлайн-кинотеатры Wink, Иви и телеканал «Россия» запускают съёмки масштабной исторической драмы «Голицын». В центре сюжета — князь Лев Сергеевич Голицын, человек, который не просто делал вино, а бросил вызов французским домам и доказал: в России умеют не хуже.

За режиссурой — Сергей Чекалов, автор «Константинополя» и «Бизона». Производством занимается «Гус Гус Фильм» при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета. Сериал войдёт в линейки Wink Originals и Иви. Снимать будут в Москве, Петербурге и Краснодарском крае — там, где когда-то зрела история русского виноделия.

Каст внушительный. Главную роль исполнит Данила Козловский. Вместе с ним — Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин, Данила Краснов, Анастасия Красовская, Екатерина Воронина, Сергей Волков, Алла Онофер, Максим Матузный, Никита Тарасов и другие.

Данила Козловский признаётся: история зацепила сразу. «Есть в этом герое что-то особенное. Сложный, одержимый, сумасшедший. Бесконечный романтик, альтруист, энтузиаст. Хочется, чтобы зритель узнал его драматичную историю и полюбил этого удивительного безумца», — говорит актёр.

Режиссёр Сергей Чекалов добавляет: «Поступок Голицына — это героизм. Он поднял престиж России на небывалую высоту. Бескомпромиссная любовь к делу и к русской земле — вот что меня потрясло. Время пришло, чтобы страна о нём узнала. Это наша гордость».

Фото: пресс-служба Wink / Иви / Телеканал «Россия»