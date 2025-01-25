Главная выставка страны стала победителем Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2024 году

ВДНХ вновь подтвердила статус не только главной выставочной площадки страны, но и места, где каждый может почувствовать свою ценность и найти путь к профессиональному росту. В 2024 году Выставка заняла первое место на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи в номинации «Трудоустройство особых категорий молодежи».

Победу принес проект «ВДНХ — среда возможностей», направленный на поддержку молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот конкурс объединил 780 проектов из 77 регионов России, только девять лучших дошли до финала в номинации, но победителем стала именно ВДНХ. И это не случайно: здесь, на территории дружелюбной и доступной среды, делают все, чтобы каждый чувствовал себя частью большого дела.

Проект «ВДНХ — среда возможностей» стартовал в 2023 году и стал настоящей опорой для молодых людей с особенностями здоровья — учащихся столичных вузов. Здесь они находят не только работу, но и поддержку, заботу, понимание. С самого первого дня участники проходят адаптацию: знакомятся с территорией, учатся трудиться в команде под руководством опытных наставников, развивают навыки. Но главное — обретают уверенность в своих силах и в завтрашнем дне.

Результаты говорят сами за себя: за время реализации программы более 50 молодых людей с особенностями здоровья прошли практику, 17 из них уже работают в специально адаптированных бригадах, а 5 смогли найти место в стандартных коллективах. Работа на зеленой территории Выставки помогает не только овладеть новыми профессиями, но и лучше ориентироваться в городской среде, чувствовать себя свободнее и увереннее.

Проект «ВДНХ — среда возможностей» поддерживает не только участников, но и тех, кто работает с ними. Здесь создана экосистема подготовки наставников, чтобы они могли деликатно и профессионально помогать молодежи с особенностями здоровья. А специальные экскурсии, мастер-классы и дни открытых дверей делают этот путь более увлекательным и вдохновляющим.