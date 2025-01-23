МТС Музыка запустила программу поддержки начинающих исполнителей

Стриминговая платформа МТС Музыка запустила проект «НЭЙМ», направленный на поддержку и продвижение молодых исполнителей. В сервисе создана специальная линейка плейлистов, для которой музыкальная редакция МТС Музыки будет ежемесячно отбирать лучшие и перспективные треки начинающих артистов. Молодые музыканты получат доступ к широкой аудитории МТС Музыки (входит в «МТС Медиа»), а пользователи услышат будущих звезд.

Проект «НЭЙМ» объединяет флагманский плейлист и четыре дополнительных, ориентированных на поп-музыку, инди, рэп и электронику, чтобы слушатели могли найти фрешменов в своих любимых жанрах. Для участия в проекте необходимо подать заявку через специальную питч-форму.

Чтобы попасть в плейлисты «НЭЙМ», необходима правильно заполненная заявка в питч-форме; также важно, чтобы релиз был доставлен в МТС Музыку через лейбл или дистрибьютора не раньше, чем через неделю от даты заполнения анкеты. Трек должен соотносится с редакционными правилами и тематикой плейлиста; после заявки редакция отслушивает все треки.

«Долгое время мы получали тысячи заявок от молодых музыкантов, и теперь, с помощью проекта «НЭЙМ», сможем поддерживать их творчество, предоставляя доступ к аудитории МТС Музыки, которая за прошедший год выросла в три раза. В каждый плейлист ежемесячно будет добавляться по 30-50 треков от молодых музыкантов. Мы объединим начинающих артистов с пользователями, жаждущими открыть для себя новую музыку и таланты. Это уникальная возможность для наших слушателей найти будущих звезд и поддержать их на пути к успеху», — прокомментировала запуск проекта Анна Попова, директор по маркетингу МТС Музыки.

Дополнительно МТС Музыка поддержит начинающих артистов в социальных сетях.

МТС Музыка входит в холдинг «МТС Медиа», управляющий медийными бизнесами цифровой экосистемы МТС.