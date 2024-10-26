Парк Горького выпустил аудиогид по Воробьевым горам

Воробьевы горы – природный заказник и единственное особо охраняемое место в столице, где естественная природа сохранилась в такой близи к центру города. Широколиственный лес произрастал здесь задолго до основания города Москвы, а возраст некоторых деревьев достигает более двух десятков столетий. Идеальные условия для занятий спортом и оздоровительной ходьбы по экотропам делает это место любимым для москвичей. Новый аудиогид по природному заказнику приятно дополнит эти прогулки и пробежки.

Аудиогид озвучил Вячеслав Фетисов – легендарный хоккеист и тренер, а еще большой любитель экологии и председатель Всероссийского общества охраны природы. От лица природного заказника он рассказывает об истории Воробьевых гор, о том, какие краснокнижные животные и растения встречаются на его территории, а также отвечает на самые популярные вопросы об одном из семи холмов Москвы.

«Воробьевы горы – поистине уникальное место: стоит отойти недалеко от центра Москвы, и ты уже отдыхаешь от города, в окружении практически первозданной природы. Заказник – напоминание о том, насколько бережно и внимательно можно относиться к флоре и фауне, ведь забота о природе – это забота о нашем будущем. В этом году Всероссийская организация по охране природы отмечает 100 лет. Ее миссия – поднимать важные вопросы, связанные с экологией. Аудиогид, разработанный Парком Горького, вносит вклад в популяризацию этой темы», — отметил Вячеслав Фетисов.

Воробьевы горы получили статус природного заказника в 1988 году и были включены в состав Парка Горького в 2013 году. На территории Воробьевых гор обитают более 150 видов животных и птиц и растут около 200 видов растений, в том числе занесенных в Красную книгу Москвы. Парк Горького занимается сохранением такого высокого биоразнообразия в условиях интенсивной рекреации в городе. Для этого парк ведет программу по эко-развитию, в основе которой на территории Воробьевых гор оборудуются ремизы, труднодоступные для посетителей участки, создающие благоприятные условия для гнездования, жизнедеятельности животных и дополнительного питания насекомых.