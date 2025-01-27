10 игровых фильмов будут выпущены по итогам проекта Кинолаборатории «Профессия-продюсер»

Подведены итоги Кинолаборатории «Профессия-продюсер» – акселератора по производству кино в Москве, в ходе которого 15 команд совместно с кураторами доработали свои проекты полнометражных художественных фильмов и представили их инвесторам и экспертам киноиндустрии. В финале Кинолаборатории оказались 10 игровых фильмов, которые будут выпущены на российских киноплатформах в ближайшие годы.

В Москве подвели итоги акселератора по производству и продюсированию фильмов – Кинолаборатории «Профессия-продюсер». На участие в Кинолаборатории было подано более 170 сценариев продюсерских проектов полнометражного кино. Конкурс прошли 15 творческих групп, состоящих из продюсера, режиссера и сценариста. Начинающие продюсеры и режиссёры, сценаристы дорабатывали сценарии своих фильмов, проходили обучение, а также подготавливали проекты для запуска в производство. Экспертами Кинолаборатории выступили известные кинодеятели, среди которых режиссер и сценарист фильма «Вызов» Клим Шипенко, киноведы и программные директора кинофестивалей Ситора Алиева, Сусанна Альперина, Егор Москвитин и другие.

На заключительном питчинге команды представили онлайн-кинотеатрам, продюсерам, дистрибьюторам, инвесторам 10 игровых проектов, разработанных в рамках проекта.

«Кинолаборатория «Профессия-продюсер» открыла двери в индустрию кино почти 50 специалистам – начинающим продюсерам, режиссерам и сценаристам. Участники разобрали весь процесс кинопроизводства — от написания сценария до монтажа отснятого материала, прошли обучение под кураторством лидеров индустрии и создали востребованные кинопродукты. В финале проекта оказались 10 фильмов разных жанров, которые будут реализованы и выпущены на экран в ближайшие годы», – отметила руководитель АКИ Гюльнара Агамова.

Среди созданных в рамках Кинолаборатории картин как историческое кино, так и семейные драмы, биографии, романтические комедии. Например, фильм «Человек-воробей» – биографическое кино о советском композиторе-авангардисте, создателе оркестра «Поп-механика» Сергее Курехине. На Кинолаборатории фильм был сценарно усовершенствован под кураторством известного режиссера Алексея Германа-младшего. Романтическая комедия «Худшее во мне» – ироничная история любви переводчика с турецкого языка. Благодаря акселератору авторы проекта выстроили сотрудничество с международными партнерами и получили предложение от турецкого продакшена на совместное производство фильма. «Джентльмены неудачи» – семейное кино про дружбу преступника с сыном разыскивающего его полицейского. Сценарий фильма и его презентация была подготовлена совместно с преподавателем ВГИК, главным редактором Киностудии им. М. Горького Андрем Апостоловым.

Обучение проходило в течение года по трем направлениям: «Девелопмент», «Производство», «Пост-продакшн и выпуск фильма», продюсеры учились организовывать съемочный процесс, знакомились с городской киноинфраструктурой, а также консультировались с представителями индустрии. Курс в рамках проекта охватил весь производственный цикл игрового полнометражного фильма: от создания сценария до выхода в прокат. Занятия проходили онлайн, а также очно в креативном пространстве АКИ.лаб, а также на площадке Дома культуры «ГЭС-2».

Кинолаборатория «Профессия-продюсер» – бесплатный акселератор по созданию полнометражного художественного кино. Проект запущен Агентством креативных индустрий совместно Ассоциацией Женщин Кинопродюсеров WRAP в 2024 году для того, чтобы помочь продюсерам запустить собственные кинопроекты в производство и представить кинозрителю. Среди преподавателей были ведущие продюсеры и действующие представители российской киноиндустрии (дистрибьюторы, руководители онлайн-кинотеатров и другие эксперты рынка).