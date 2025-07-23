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Главные вехи отечественного автопрома на Главной выставке страны

editor
By editor
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руссобалт
Фото © пресс-служба ВДНХ

На автофестивале «ПроДвижение» на ВДНХ посетители увидят лучшие автомобили, ставшие символами эпох и этапов становления и развития автомобильной отрасли в России. На Центральной аллее разместится экспозиция «Легенды России». Главной особенностью фестиваля является не только ретроспективный взгляд на развитие транспорта, но и демонстрация современных тенденций отрасли, в том числе демонстрация новейших разработок.

Идея полного обзора отечественной автомобильной истории будет наглядно отражена в выставке «Легенды России», которая разместится на Центральной аллее и будет первой встречать посетителей ВДНХ. По обе стороны аллеи гости увидят 16 легковых автомобилей, которые стали вехами в развитии отечественного автопрома. Конечно же, откроет экспозицию реплика самого первого автомобиля, созданного в нашей стране, – «Яковлев-Фрезе». Впервые это чудо техники было показано широкой публике в 1896 году на знаменитой Нижегородской ярмарке. Почти 130 лет спустя его точную копию можно будет увидеть на Главной выставке страны.

Рядом разместится реплика еще одного уникального автомобиля марки «Русско-Балтiйскiй С24/30», того самого, что участвовал в международном ралли «Монте-Карло» в 1912 году. Копия была создана в наши дни специально для съемок фильма «Битва моторов». Сама лента выйдет на экраны только в следующем году, а главного киногероя на колесах можно будет увидеть на ВДНХ уже сейчас.

Еще одним экспонатом выставки под открытым небом станет ГАЗ-410. Это легкий самосвал на базе легендарной «полуторки», запомнившийся на стройках первых пятилеток. Суровые дни Великой Отечественной войны будет олицетворять один из первых отечественных внедорожников ГАЗ-61. ЗиС-110, так называемый «Царь-автомобиль» и символ Великой Победы, продолжит экспозицию.

Знакомство с выставкой «Легенды России» можно сравнить с чтением исторической энциклопедии. И следующей страницей станет, конечно же, автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» — один из неотъемлемых атрибутов послевоенной эпохи со столь символичным названием. Примечательно, что на ВДНХ «Победа» будет представлена в более редком кузове кабриолет.

Послевоенная эпоха в истории сменилась эпохой оттепели, а символами этой эпохи стали два автомобиля, облик которых создал гениальный дизайнер Лев Еремеев, — ГАЗ М-21 «Волга» и ГАЗ-13 «Чайка». Без них экспозиция на ВДНХ была бы неполной. Вместе с роскошными автомобилями Горьковского автозавода посетители увидят столичные «Москвичи» 410-й и 408-й моделей.

Ни один рассказ об истории автомобилестроения в столице не обойдется без легендарного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» — всем известной «копейки». Первенец волжского автозавода откроет собой эпоху 1970-х. Рядом с ним разместится «птица-тройка эпохи развитого социализма» — ГАЗ-24 «Волга». Примечательно, что представленная на выставке «Волга» будет окрашена в цвета автомобиля сопровождения олимпийского огня 1980 года. Еще одной важной вехой в развитии автопрома нашей страны является, пожалуй, самый известный за ее пределами автомобиль — ВАЗ-2121 «Нива». Конечно же, этот внедорожник займет свое место в экспозиции.

Символом эпохи перестройки на наших дорогах стал первый серийный переднеприводный автомобиль — «Лада Спутник» (также известный под названием «Самара»). Самая модная машина 1980-х годов будет показана на ВДНХ в спортивной версии Lada Samara T3. Стык двух веков и новейшую отечественную историю представит на выставке правительственный лимузин ЗиЛ-41047. В завершение экспозиции под открытым небом посетители увидят настоящий автосимвол современной России — отечественный представительский седан Aurus Senat.

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