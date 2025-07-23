VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваВ Москве отреставрировали «Городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском»

В Москве отреставрировали «Городскую усадьбу в Орлово-Давыдовском»

editor
By editor
81
Городская усадьба в Орлово-Давыдовском
Городская усадьба в Орлово-Давыдовском

Архитектурный ансамбль объединяет четыре особняка общей площадью 4700 квадратных метров и частный парк в 2 гектара. Усадьба расположена в километре от Садового кольца и исполнена в стиле поздней эклектики. В XIX веке её возвели по проекту Константина Быковского и Василия Баркова, сейчас она признана объектом культурного наследия. В ходе реставрации девелопер Sminex сохранил 80% исторического кирпича, изготовленного на мануфактурах Челнокова и Герасимова, и вручную отобрал 100 тыс. экземпляров нового. Современные системы комфорта и роскошные атрибуты: мраморная лестница, дровяные камины, бассейны, лифты и комфортный подземный паркинг — делают усадьбу идеальной для жизни или представительской функции.

Ключевым этапом реставрации фасадов стала вычинка кладки. Целый и надёжный исторический кирпич с клеймами дореволюционных мануфактур девелопер бережно сохранил, а тот, что за долгие годы утратил свою функцию, заменил новым, точно соответствующим прежнему по фактуре и оттенку. Специалисты укрепили в зданиях своды Монье, вручную изготовили из дуба широкие дворцовые окна и двери, воссоздали изящные кованые элементы: козырьки, фонари, отливы. Два особняка украшают редкие мозаичные иконы XIX века c изображением святых Ольги и Пантелеимона. Они созданы по заказу графа Орлова-Давыдова венецианским мастером на острове Мурано. Реставрацию этих произведений искусства девелопер доверил всемирно известному художнику-мозаичисту Игорю Лаврененко. Для того чтобы вернуть иконам первозданный облик, мастер использовал оригинальную итальянскую золотую смальту.

Липовая аллея
Липовая аллея

«Городская усадьба в Орлово-Давыдовском» утопает в собственном ландшафтном парке площадью 2 гектара. В дубах, клёнах и липах, которые помнят ещё самого графа Орлова-Давыдова, поют соловьи, а на центральной площади бьёт элегантный фонтан. Парк также украсили сотни новых деревьев, тысячи кустарников и десятки тысяч цветущих растений. В зелёном лабиринте — классическом элементе ландшафтного дизайна прошлых эпох — созданы уединённые «тайные комнаты» для тихого отдыха.

«Работа с архитектурным ансамблем в Орлово-Давыдовском переулке — вклад Sminex в сохранение истории Москвы и яркое воплощение нашего фирменного подхода к созданию совершенных домов Fine Development. Мы консультировались с архитекторами-реставраторами, работали в архивах и тщательно продумывали каждое проектное решение, чтобы представить роскошную московскую усадьбу во всём её великолепии. По историческим чертежам восстановили липовую аллею, высадив взрослые деревья высотой до 12 метров рядом с вековыми, которые вдвое выше новых. Мы подготовили всё для установки современных систем комфорта, чтобы вернуть памятник архитектуры в городские сценарии не на годы, а на столетия», — рассказала вице-президент по согласованиям Sminex Самира Левшина.

Хозяйский дом
Хозяйский дом

Исторические здания получили названия Хозяйский дом, Дом приёмов, Гостевой дом и Дом для персонала. В каждом из них до мельчайших деталей продуманы планировки и решения для установки лучших систем комфорта: очистки воды до уровня питьевой, централизованного кондиционирования, есть собственные газовые котельные. Приватность и безопасность обеспечивает высокий забор с ажурными калитками, протянувшийся вдоль Орлово-Давыдовского переулка. За вклад в сохранение архитектурного ансамбля девелопер получил премию denkmal awards в номинации «Лучший проект реставрации и приспособления под современное использование».

Фонтан на террасе с выходом в парк
Фонтан на террасе с выходом в парк

Сегодня Sminex реставрирует треть всех исторических зданий в Москве, которые восстанавливают частные инвесторы. Компания возвращает в городские сценарии 204 тыс. кв. м — больше всех среди столичных девелоперов.

Фото © пресс-служба Sminex

Предыдущая статья
Елена Князева представила новый танцевальный хит «Шоколадное лето»
Следующая статья
Список 10 лучших студий печати на футболках в Москве

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru