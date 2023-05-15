ГлавУпДК приступило к масштабной реставрации особняка Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке

ГлавУпДК при МИД России продолжает комплексную научную реставрацию особняка Федора Осиповича Шехтеля, расположенного по адресу: Ермолаевский пер., д. 28, стр. 1. Это первые столь масштабные работы, которые проводятся в здании за его более чем 120-летнюю историю. Двухэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров великий архитектор возвел для себя и своей семьи в 1896 году. Сегодня эта постройка является объектом культурного наследия федерального значения и находится в хозяйственном ведении ГлавУпДК.

Работы пройдут в два этапа – в настоящее время завершается реставрация фасадов дома, после чего специалисты приступят к восстановлению интерьеров.

«Так, по фасадам было заменено почти 90% штукатурного слоя, отреставрированы и лицевой кирпич, и швы кирпичной кладки. Завершаются работы по замене кровли и ее утеплению. Реставраторы воссоздадут утраченный декор фасада, эффектно дополняющий его готический облик и, в частности, наиболее ценный элемент – каменные горгульи, оформлявшие водосток», – отметил начальник отдела строительного контроля по объектам реконструкции, реставрации, капитального и текущего ремонта Департамента капитального строительства ГлавУпДК Дмитрий Драчев.

В ходе подготовки к проведению столь масштабной реставрации было проведено исследование интерьеров и деталей отделки, позволившее специалистам обнаружить уникальные элементы декора, скрытые под более поздними наслоениями краски: роспись на потолках в виде львов; гипсовые потолочные балки, расписанные под дерево, и площадки между ними; а также сосновые двери, выполненные в декоративной технике разделки под ценные породы древесины.

Для восстановления этих элементов, требующих и высокого мастерства, и глубокого понимания текстур различных пород дерева, будут привлечены профессиональные художники-реставраторы. Впрочем, это не единственные элементы деревянной отделки интерьеров дома в Ермолаевском – Ф.Шехтель любил использовать этот материал: он использован и в обшивке стеновых панелей, и для изготовления мебели, и для декора красивейшей резной лестницы. Все это также будет отреставрировано. Особого внимания потребуют сохранившиеся паркетные полы, которые будут кропотливо восстановлены, а утраченные их элементы – воссозданы.

Кроме того, по зондажным раскрытиям будет восстановлена первоначальная цветовая гамма всех интерьеров, которой Ф.Шехтель уделял особое внимание – архитектор всегда применял сложные цветовые решения, используя оттенки как декорации. По завершению реставрации интерьеры приобретут тот облик, который задумывался мастером.

Наконец, будет проведена по цветным витражам, вдохновленным эстетикой рыцарской куртуазности, и окнам с фацетными стеклами, а также камину из родомского песчаника, расположенному в кабинете архитектора.

ГлавУпДК не только вернет особняку первозданный вид, но и приспособит его под современное использование, продлив срок его комфортной и безопасной эксплуатации.

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