Новый мурал с изображением летчика Валерия Чкалова появился в Покровском-Стрешневе

Известная арт-группа ZUKCLUB украсила граффити техническое сооружение рядом с бизнес-парком и жилым районом ÁLIA в Покровском-Стрешневе. Мурал с изображением известного летчика В.П. Чкалова стал новой достопримечательностью молодого района, который возводит девелопер ASTERUS на территории бывшего Тушинского аэродрома.

Качественный стрит-арт всегда связан с контекстом территории, ее культурными кодами, историей. Не стал исключением и новый арт в квартале ÁLIA. До начала активной застройки района здесь располагался знаменитый Тушинский аэродром, базировалась московская авиашкола, отсюда совершались боевые вылеты во время Второй мировой войны, а в послевоенное время находился спортивный Национальный аэроклуб России имени В. П. Чкалова.

Образы авиации, полетов, неба деликатно обыгрываются в новой застройке района, как связь с историей, памятью места. Так, о людях, покоривших небо, должны напоминать отражения проплывающих облаков в стеклянной башне расположенного здесь бизнес-парка и водных гладях у её подножия.

Именем Валерия Чкалова, - пожалуй самого яркого представителя советской авиации, героя и знаменитого романтика – назвали новый спортивный комплекс района «Чкалов Арена».

Художники изобразили портрет известного летчика, его самолет, на котором он совершил беспосадочный перелет в Америку, на другой стене прочерчен и сам маршрут легендарного полета. И все это в сочных цветах и в характерном, подчеркнуто геометричном стиле векторной графики, что хорошо перекликается с современными лаконичными формами окружающей архитектуры.

Выбранная цветовая гамма – красный, оранжевый, зеленый, синий, голубой - отражает все четыре стихии: землю, воду, огонь и воздух. Цвета плавно перетекают от красного к зеленому, от стены к стене сооружения. При этом элементы росписи создают единую композицию.

Появление стрит-арта от известной арт-группы ZUKCLUB добавило красок и динамики новому, но уже активно обживаемому району. Улыбающийся со стен котельной Чкалов словно приветствует жителей и гостей, напоминая о том, что у этого места богатое прошлое и скорее всего замечательное будущее.

Коллектив художников из Москвы ZUKCLUB - одна из первых в России стрит арт-групп, которая с 2001 года специализируется на уличной живописи. За более чем 20 лет работы команда выполнила более 400 проектов в России, Европе, Южной Америке, Индонезии, Сингапуре, и Непале. К самым известным в Москве относятся: «Геометрия для детей» в Парке Горького, проекты «Русский авангард» и «Наследие» с изображением портретов деятелей культуры и искусства (Эйнштейн, Стравинский, Родченко, Булгаков и тд.).

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