Началось строительство пяти новых бассейнов в парках Москвы

В рамках проекта Мэра Москвы «Лето в парке» на пяти парковых территориях будут оборудованы зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Уже начались строительные работы. Открытие запланировано на июль.

Сейчас стартовал первый этап реализации проекта. На отведенных площадках в парках установлены ограждающие сооружения, по периметру стройки размещены камеры видеонаблюдения с целью обеспечения безопасности при ведении строительных работ.

Летом бассейны планируется открыть в парках «Ходынское поле», «Красная Пресня», «Сокольники», ландшафтном парке «Митино» и парке 50-летия Октября. У жителей и гостей столицы появится возможность не только насладиться традиционным отдыхом в зеленых зонах, но и окунуться в атмосферу пляжного курорта, не выезжая за пределы мегаполиса.

Все бассейны будут оборудованы современными системами фильтрации и подогрева воды.

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