Go. Went. Gone: персональная выставка калмыцкого художника Southside Grooven

Персональная выставка калмыцкого художника Southside Grooven поднимает темы идентичности, культурной принадлежности, роли памяти поколений и личного опыта в жизни человека. Произведения, представленные на выставке, выполнены в период с 2024 по 2025 год, они разделены на три секции: графика, живопись и инсталляция.

В секции графики, расположенной на первом этаже, представлена серия «Домашнее задание» (калм. «Герин даалhвр»). Для всех работ серии подобраны названия на калмыцком языке — слова и выражения, знакомые многим, кто рос в Калмыкии. Художник не владеет калмыцким языком свободно, хотя и считает его родным. Графическая серия — это в определенном смысле отражение жизни в Калмыкии в 1990-х и 2000-х годах, на которые пришлось детство автора. В этих работах художник исследует свои непростые отношения с калмыцким языком — вопрос, актуальный для многих представителей его поколения.

Работы секции живописи, расположенные на втором этаже, продолжают тему образования и посвящены «культу знаний», укоренившемуся в коллективном сознании жителей Калмыкии со второй половины прошлого века. Годы массовой депортации калмыков в Сибирь преподали суровый урок: представители национальных меньшинств поняли, что хорошее образование — обязательное условие для построения достойной жизни в собственной стране. В современной Калмыкии отъезд студентов на учебу в другие города и страны происходит регулярно. Если приход зимы в Калмыкии ассоциируется с буддийским праздником Зул, а весны — с Цаhан саром, то наступление осени связано с отбытием калмыцких студентов на учебу вдали от дома. Это явление носит массовый характер уже не одно десятилетие: для людей из Калмыкии получение высшего образования и дальнейшее построение карьеры за пределами республики стало новой нормой. Произведения секции живописи — это анализ данного явления, а также попытка автора переосмыслить прожитый опыт.

Одно из центральных мест в нарративе выставки занимает «Последний экспресс» (калм. «Сүл экспресс») — автобус, на котором выпускники покидают родной дом (возможно, безвозвратно) в поисках лучших перспектив в жизни. Вечно Синее Небо (калм. «Мөңк Көк Теңгр») меняет цвет в момент отправления «Последнего экспресса» — признак больших перемен в жизни его пассажиров. Этот образ вдохновлен рейсовыми автобусами, следующими по маршруту Элиста — Москва.

На третьем этаже расположена тотальная инсталляция «Дорога в один плейлист», позволяющая зрителю оказаться на борту «Последнего экспресса». Каждый пассажир находит свой способ отсчета времени, проведенного в пути: минутами до следующей остановки, прослушанными треками в телефоне или сериалами, которые водители включают для всех с пиратского DVD- диска или флэшки. Принцип выбора сериала сохраняется в тайне от пассажиров. Известно только то, что работающий на протяжении почти всего маршрута телевизор тяжело игнорировать. Инсталляция построена на ощущении диссонанса, которое создается при просмотре телевизора без звука, но с музыкой в наушниках. Длительность плейлиста, подобранного для инсталляции, составляет 22 часа — примерное время следования пассажирского автобуса из Элисты в Москву. Автор покинул родной дом в августе 2011 года, поэтому плейлист состоит из актуальной на тот момент музыки «эры блогов».