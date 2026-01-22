Go. Went. Gone: персональная выставка калмыцкого художника Southside Grooven

Оплата публикаций

Southside Grooven «Forever On The Run» холст, масло 120х130 см 2026

Персональная выставка калмыцкого художника Southside Grooven поднимает темы идентичности, культурной принадлежности, роли памяти поколений и личного опыта в жизни человека. Произведения, представленные на выставке, выполнены в период с 2024 по 2025 год, они разделены на три секции: графика, живопись и инсталляция.

В секции графики, расположенной на первом этаже, представлена серия «Домашнее задание» (калм. «Герин даалhвр»). Для всех работ серии подобраны названия на калмыцком языке — слова и выражения, знакомые многим, кто рос в Калмыкии. Художник не владеет калмыцким языком свободно, хотя и считает его родным. Графическая серия — это в определенном смысле отражение жизни в Калмыкии в 1990-х и 2000-х годах, на которые пришлось детство автора. В этих работах художник исследует свои непростые отношения с калмыцким языком — вопрос, актуальный для многих представителей его поколения.

Работы секции живописи, расположенные на втором этаже, продолжают тему образования и посвящены «культу знаний», укоренившемуся в коллективном сознании жителей Калмыкии со второй половины прошлого века. Годы массовой депортации калмыков в Сибирь преподали суровый урок: представители национальных меньшинств поняли, что хорошее образование — обязательное условие для построения достойной жизни в собственной стране. В современной Калмыкии отъезд студентов на учебу в другие города и страны происходит регулярно. Если приход зимы в Калмыкии ассоциируется с буддийским праздником Зул, а весны — с Цаhан саром, то наступление осени связано с отбытием калмыцких студентов на учебу вдали от дома. Это явление носит массовый характер уже не одно десятилетие: для людей из Калмыкии получение высшего образования и дальнейшее построение карьеры за пределами республики стало новой нормой. Произведения секции живописи — это анализ данного явления, а также попытка автора переосмыслить прожитый опыт.

Одно из центральных мест в нарративе выставки занимает «Последний экспресс» (калм. «Сүл экспресс») — автобус, на котором выпускники покидают родной дом (возможно, безвозвратно) в поисках лучших перспектив в жизни. Вечно Синее Небо (калм. «Мөңк Көк Теңгр») меняет цвет в момент отправления «Последнего экспресса» — признак больших перемен в жизни его пассажиров. Этот образ вдохновлен рейсовыми автобусами, следующими по маршруту Элиста — Москва.

На третьем этаже расположена тотальная инсталляция «Дорога в один плейлист», позволяющая зрителю оказаться на борту «Последнего экспресса». Каждый пассажир находит свой способ отсчета времени, проведенного в пути: минутами до следующей остановки, прослушанными треками в телефоне или сериалами, которые водители включают для всех с пиратского DVD- диска или флэшки. Принцип выбора сериала сохраняется в тайне от пассажиров. Известно только то, что работающий на протяжении почти всего маршрута телевизор тяжело игнорировать. Инсталляция построена на ощущении диссонанса, которое создается при просмотре телевизора без звука, но с музыкой в наушниках. Длительность плейлиста, подобранного для инсталляции, составляет 22 часа — примерное время следования пассажирского автобуса из Элисты в Москву. Автор покинул родной дом в августе 2011 года, поэтому плейлист состоит из актуальной на тот момент музыки «эры блогов».

