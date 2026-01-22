Оплата публикаций

Московское метро представили на выставке Русского музея на ВДНХ

наталья нестерова - метро
Наталья Нестерова. Метро

Раздел «Новая Москва» выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея», которая завершает работу в павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ, позволяет гостям увидеть стремительный рост Москвы и динамичный ритм ее жизни в ХХ веке. Образ большого города, где все спешат, особенно выразительно раскрывается художниками через эпизоды в московском метро.

московское метро - русский музей
Иван Николаев. В метро

К 70-м годам прошлого века относится работа «В метро». Ее автор Иван Николаев участвовал в оформлении станций метро «Боровицкая», «Отрадное» и «Достоевская». Хорошо знакомый с эстетикой столичного метрополитена советского периода, он создал собирательный образ станции метро Москвы, где разноликий пассажиропоток и архитектурный декор сливаются в единое целое. Художник использует яркие цвета и объемные элементы, что придает композиции особую динамику.

Цветовое решение картины Натальи Нестеровой «Метро» совсем иное — она выполнена преимущественно в мрачных тонах. Нестерова написала это произведение в 1980 году, когда одной из главных тем в ее искусстве стало человеческое одиночество и погруженность в себя. На картине изображена станция метро «Площадь Революции», открытая в 1938 году, со знаменитыми скульптурами Матвея Манизера и безликими пассажирами. Здесь присутствует и контраст эпох, и тема одиночества в толпе, и неоправданная торопливость жизни большого города.

