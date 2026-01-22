РЕБУС: выставка работ Сергея Бугаева (Африка) открылась в Sistema Gallery

На выставке представлены работы от ранних экспериментов 1990-х до монументальных полотен, созданных в 2020-е, таких как «КвРебус» — «квантовый ребус», где вихрь символов образует новую Вселенную, или «Четверичный неразгаданный ребус» — попытка найти архетипический порядок в самом хаосе. Каждая работа — не объект, а событие и территория. Это приглашение к диалогу, где зритель становится соавтором, а его восприятие — завершающим этапом творческого акта.

Все начинается с простой детской загадки и превращается в сложнейший философский инструмент для диагностики времени, археологии коллективной психики и поиска языка после катастрофы.

Сергей Бугаев-Африка с детства увлекался разгадыванием ребусов и часто перерисовывал их из журналов. Со временем у него накопился огромный архив, который стал частью художественного метода.

В основе проекта лежит ряд фундаментальных вопросов, которые превращают выставку из собрания артефактов в напряженное философское и антропологическое исследование. Вопросы не имеют окончательных ответов, но их постановка определяет радикальную актуальность искусства.

Первый важный вопрос — о природе языка после исторической травмы. Как говорить, когда общий язык утрачен? Конец советской эпохи, который Африка застал и остро прожил, был не просто политическим изменением. Это был коллапс реальности, построенной на определенных символах, образах и словах. Такое состояние культурной травмы теоретики называют «великой афазией» — потерей способности к связному самоописанию, распадом общего нарратива (в медицине афазия — расстройство или полная потеря речи). Именно в этот момент ребус из развлекательной головоломки превращается для художника в форму высказывания. Почему?

Классический ребус — это договор. Он предполагает общий для всех код: эта картинка читается как это слово, этот перевернутый знак означает то-то. Советская культура была таким ребусом- договором в гигантском масштабе: серп и молот, пионерский галстук, строки Маяковского — всё это было частью общего, легко считываемого идеологического текста.

Поэтому еще один вопрос — о границе между предметом, вещью и образом. Когда знак перестает быть просто обозначением и обретает магическую автономию? Здесь Африка в диалоге с русской традицией (Потебня, Флоренский) проводит тонкое различие. Предмет — это утилитарная функциональная единица (стул, чтобы сидеть). Вещь — это предмет, наделенный внутренней формой, сущностью, историей, аурой. Вещь вещает. Череп коня в «Песни о вещем Олеге» — не предмет, а вещь-пророчество.

Советская культура стремилась превратить всё в предметы — в элементы идеологической машины. Серп и молот должны были означать только одно. Африка, работая с этими знаками, стремится вернуть им статус вещей — загадочных, многозначных, несущих в себе слои исторического времени и коллективного бессознательного. Его медные пластины — вещи- свидетели, на которых время оставляет свои следы, как на геологическом пласте.

Художник создает «мета-ребус». Он берет готовые, расшифрованные образы и подвергает их сложной художественной обработке. Он не сочиняет новые загадки, он работает с обломками уже отгаданного мира. Его инструменты — медь, кислота, время и свет.

Медная пластина здесь не просто материал, а модель психики и исторического слоя. Подобно фотопластине, она регистрирует происходящее вокруг, темнеет, покрывается патиной, впитывает блики и отражения зрителей. Химическое травление кислотой — это метафора эрозии памяти, процесса, при котором четкий контур смысла размывается, оставляя после себя призрачный, но устойчивый след. В этих работах материализуется время — не линейное, а наслоенное, где прошлое проступает сквозь настоящее.

Поэтому ребусы Африки принципиально неразгадываемы до конца. Их нельзя решить как задачу. Их можно только опытно пережить. Вглядываясь в мерцающую поверхность «Ребуса-28», мы видим не шифр, а топографию памяти. Образы-архетипы (глаз, дом, птица) сталкиваются с фрагментами быта (люстра, бант), буквы русского алфавита теряют фонетическую определенность, превращаясь в чисто графические, почти сакральные знаки. Это сновидение наяву, где ценность имеет не «правильный ответ», а интенсивность самого процесса блуждания взгляда по лабиринту смыслов.

Теоретический бэкграунд здесь — не украшение, а суть. Отсылка к психоанализу (Фрейд) и шизоанализу (Гваттари, Делез) — ключ к пониманию масштаба замысла. Фрейд называл сновидение «королевской дорогой в бессознательное». Африка прокладывает свою дорогу через шизофреническую фактуру ребуса — через его трещины, разрывы, наложения. Его работы — это картина коллективного бессознательного постсоветского человека, в котором утопические порывы, травмы распада, ирония и ностальгия сосуществуют одновременно, не складываясь в стройный нарратив.

Еще один вопрос — о памяти индивидуальной и коллективной, так как ребус — это всегда место встречи двух видов памяти. Коллективная историческая память: советские лозунги, пионерская эстетика, обрывки классической поэзии (Пушкин), которые были частью общего культурного кода, и индивидуальная, биографическая память каждого. Где заканчивается «я» и начинается «мы»? Не населена ли наша личная память с самого начала призраками коллективных мифов? Эта выставка становится зеркалом нашей сегодняшней реальности. Мы снова живем в эпоху фрактуры — смыслового разлома, информационной перегрузки, столкновения правд. Старые языки снова дают сбой. Работы Африки, рожденные в момент исторического слома 90-х, оказываются поразительно современными. Они предлагают не готовые ответы, а методологию существования в условиях смысловой неопределенности. Они учат нас не бояться хаоса, а рассматривать его как плодородную среду, где из обломков старых кодов могут прорасти новые, более сложные и честные формы поэзии и мысли.