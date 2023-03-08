Музыкальная группа ЯЛО выпустила дебютный концептуальный альбом в жанре поп-фанк

Музыкальный альбом группы ЯЛО « Все мои грязные мысли » – 7 композиций, объединенных одной историей, где в героине умирает и возрождается борец. История из альбома основана на реальных событиях и поражает своей искренностью. Лидер группы Ольга Бойкова называет свой альбом «Сборником рассказов под красивой обложкой». В сборнике присутствуют композиции разного настроения: от джаза и фанка до поп-рока. Разножанровость помогает сделать героиню живой, показывает ее сомнения, влюбленность, печаль, злость и смирение в масштабах квартиры, города и целой Вселенной.

Одну из своих миссий группа ЯЛО видит в том, чтобы рассказать людям о существовании абьюзивных и созависимых отношений, чтобы именно музыка побудила партнеров на честные разговоры и искренность друг с другом, и чтобы женщины и девушки поняли, что они не одни.

ЯЛО – музыкальная группа, основанная в 2021 году в Москве после знакомства вокалиста Ольги Бойковой, звукорежиссера Кристины Зарубиной и саксофониста Ксении Лисицыной. Классическое гитарное звучание в песнях группы сочетается с партиями альт-саксофона и отсылает к музыке, популярной несколько десятилетий назад в жанрах поп-рок, поп-фанк, софт-рок, джаз и блюз.

Альбом представлен на самых популярных цифровых платформах.

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