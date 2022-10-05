II Московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса пройдёт в столице

Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева, Центр Стратегических Разработок «Институт Социальных Теорий, Экологии и Искусства»» и Фонд содействия сохранению творческого наследия Эмиля Гилельса при поддержке Президентского фонда культурных инициатив представляют II Московский фестиваль фортепианной музыки имени Эмиля Гилельса «Неповторимый Эмиль Гилельс — великий пианист и посол российской культуры». Фестиваль пройдет с 14 по 19 октября 2022 года в онлайн и офлайн форматах. Он откроется в День памяти великого артиста, а завершится в День его рождения.

Название фестиваля далеко не случайно. Эмиль Григорьевич Гилельс (1916—1985) — один из величайших артистов XX века, один из первых советских музыкантов, чье творчество нашло широкое признание миллионов в Европе, в затем и во всем мире. Прошедшие с момента кончины Э.Г. Гилельса десятилетия прояснили подлинный масштаб этой фигуры, выходящий за пределы фортепианного и, шире, — музыкального искусства. Гилельс был настоящим послом своей страны, важнейшим фактором культурной дипломатии. Человек редкого благородства и достоинства, он общался и с так называемыми «простыми слушателями» (многие из них полюбили классическую музыку именно на его концертах), и с монархами, президентами, великими общественными деятелями. Среди собеседников Гилельса были Папа Римский Павел VI, Королева Бельгии Елизавета Баварская и Король Норвегии Улаф V, генеральные секретари Организации Объединенных Наций Даг Хаммершёльд и У Тан и многие другие. Следы этого общения сохранило эпистолярное наследие артиста.

Мероприятия направлены на продвижение традиций, творчества и фундаментальной академической российской музыкальной культуры, являющейся основой «мягкой силы» и одним из тех немногих универсальных языков, на которых говорят все и везде, люди любых убеждений и взглядов. Кроме того, одна из задач фестиваля – поддержка артистов и культурных институтов, ставших объектами санкционного давления.

Архивные документы и материалы, предоставленные семьей Э.Г. Гилельса, станут основой уникальной выставки, которая откроется 14 октября 2022 года в залах отдела нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки (Дом Пашкова). Куратор выставки — президент Фонда содействия сохранению творческого наследия Эмиля Гилельса Кирилл Гилельс. Все экспонаты будут представлены публике впервые. Контрапунктом к открытию выставки станет небольшой концерт и демонстрация документального фильма о музыканте «Мелодия длиною в жизнь…».

В экспозиционных полиграфических витринах Московской Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева и её залах организаторы Проекта представят две выставки. Первая – «Эмиль Гилельс – великий пианист и посол российской культуры», акцентирующая внимание зрителя на дипломатической роли пианиста и его значении для мировой музыкальной культуры. Посетители увидят мемориальные документы, материалы, общественные награды, свидетельствующие о международном интересе и признании как Гилельса, так и искусства нашего Отечества. На второй выставке – «Неповторимый Эмиль Гилельс» – можно будет увидеть программы, афиши концертов Гилельса, иные аутентичные материалы.

В Библиотеке-культурном центре им. В.А. Волошина Объединения культурных центров ЦАО будет показана выставка «Эмиль Гилельс –легенда мировой культуры»: фотодокументы, запечатлевшие Э.Г. Гилельса в окружении великих пианистов, лидеров мировой культуры и политики.

Структура фестиваля — впечатляющая пирамида событий. Ее вершиной станут концерты в залах Московской консерватории. Это концерт-открытие 14 октября с участием победителей прошедшего в июне 2022 г. Первого Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова и концерт молодых исполнителей 15 октября в Рахманиновском зале; программа в Большом зале «Любимые фортепианные концерты Эмиля Гилельса», в том числе Двойной концерт Моцарта в исполнении Александра Гиндина и Екатерины Мечетиной — 16 октября; два концерта в Малом зале: произведения Ф. Шопена (17 октября) и вечер русских фортепианных сонат в исполнении Владимира Овчинникова (18 октября).

Программа фестиваля включает в себя более 70 событий, которые пройдут на 43 площадках: это концерты фортепианной музыки (соло, дуэты, камерные ансамбли), кинопоказы с комментариями, литературно-музыкальные композиции, смотры юных исполнителей, интерактивные концерты-беседы, онлайн-трансляции. Весьма разнообразны и локации: академические концертные залы, музеи, крупнейшие культурные центры, федеральные и городские библиотеки, детские музыкальные школы Москвы и Подмосковья.

Вполне естественно, что центральными фигурами фестиваля станут именно пианисты; они представляют несколько поколений отечественной фортепианной школы — от мэтров до звезд XXI века. Помимо названных артистов, список пианистов включает такие имена, как Андрей Диев, Вадим Руденко, Алексей Набиулин, Яков Кацнельсон, Павел Домбровский, Михаил Турпанов, Сергей Соболев, Филипп Копачевский, Алексей Мельников, Евгений Евграфов, Александр Ключко, Иван Бессонов, Ева Геворгян. В камерных программах участвуют такие выдающиеся артисты, как виолончелист Борис Андрианов, скрипач Павел Милюков.

Свойственная Э.Г. Гилельсу широта репертуарных интересов стала импульсом к формированию предельно разнообразной репертуарной палитры нынешнего фестиваля — от барокко до наших дней. У музыкальных гурманов есть весьма заманчивая возможность сравнить интерпретации (Соната си минор Ф. Листа в трактовках Якова Кацнельсона и Сергея Арцибашева; Третья соната Ф. Шопена — в интерпретациях Сергея Кузнецова и Ивана Бессонова), насладиться эксклюзивной программой «Музыкальные редкости, или Одной левой» (Андрей Стукалов) или, например, встретиться онлайн с аудиоколлекционером, собирателем звуко- и видеозаписей с Э.Г. Гилельсом Андреем Мирошниковым.

Художественный руководитель фестиваля — вице-президент Общества Фридерика Шопена в Москве, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Александров.

Председатель Оргкомитета — директор Библиотеки-читальни имени И.С. Тургенева, заслуженный работник культуры РФ Ромуальд Крылов-Иодко.

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