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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Горький дождь» Димы Билана

editor
By editor
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дима билан - горький дождь

Духовный поиск, полнота самореализации, неутомимое движение вперёд всегда были присущи творчеству Димы Билана, раскрывали новые грани его таланта. Не стал исключением и нашумевший клип «Острой бритвой» на стихи Михаила Гуцериева. Тогда музыкальная критика отметила склонность певца к философской поэзии, а также аранжировкам в серьёзном стиле симфо-рок. Песня «Горький дождь» (стихи Михаила Гуцериева, музыка Сергея Ревтова) – новый шаг в этом направлении.

Говоря о работе над песней, поэт Михаил Гуцериев отмечает особенную драматичность стихов: «Это песня об одиночестве. Об одиночестве человеческой души, а не человеческого тела. Это песня о боли и страдании». Дима Билан также не раз сообщал в интервью, что всегда исполняет произведения, которые находят отзвук в его душе, сочетаются с его мировосприятием. «Горький дождь» – композиция, которая органична для Билана как человека и артиста. Песня «Горький дождь» получила также и высокую оценку продюсера Яны Рудковской.

«Это очень большое произведение, которое мечтает исполнить любой артист. Поэт Михаил Гуцериев выступает здесь тонким наблюдателем и исследователем творческих душ, – поясняет Дима Билан. – Отрадно, что появилась ещё одна форма высказывания, которая может подчеркнуть именно внутренний мир музыканта, артиста в большом понимании слова, человека искусства, творческого создателя через невероятно трепетную лирику и чувственную музыку, созданную композитором Сергеем Ревтовым. Давно я не слышал таких глубоких переживаний, такого сдержанного гимна души, от которого подступает скупая слеза. Это главный и последний дождь уходящего года».

Действительно, зритель мало знает о том, что происходит с артистом, когда занавес опускается. Об этом и рассказывает песня, которая начинается с капель дождя на струнном пиццикато.

Таких, как я, ты не найдёшь,
Проходит жизнь моя в гримёрке.
Артисты видят мир жестоким,
Не сострадая, не поймёшь…

В монологе героя заключена попытка определить место артиста в обществе. За внешним блеском сцены немало драм: в творческой среде талант и личное счастье не всегда идут рядом. «Белый ворон-самородок», «крещённый небом гений», «слуга печальных грёз», «сам по себе я твой Сальери» – эти штрихи дополняют общий портрет героя. Дождь усиливается и переходит в грозу. Ощущение горечи – почти в каждой строфе: горький дождь, горькая любовь, горечь слёз. В кульминации песни – хлёсткий вывод на фоне раскатов грома:

А счастье – просто ложь,
Просто обречённая реальностью судьба…

Фатальная фраза отзывается эхом в конце песни. Когда стихает накал эмоций, вновь слышны капли умиротворяющего дождя. Финальная пауза даёт надежду на обновление в жизни героя. Дождь, пусть самый горький, делает мир чище.

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