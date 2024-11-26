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1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Ульяна Karakoz представила новый трек «Ангелы здесь!»

editor
By editor
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ангелы здесь - ульяна karakoz

Состоялся новый релиз певицы, композитора, автора песен Ульяны Karakoz «Ангелы здесь!». Этот трек — акустическая версия всенародно любимого хита «Ангелы здесь больше не живут», которая спустя почти два десятка лет не теряет своей популярности.

Известная песня талантливого автора Ульяны Karakoz обрела новое звучание благодаря совместной работе с прекрасными музыкантами: Алексом Заволокиным — бас, Олегом Завьяловым — гитара, электрогитара. Продакш был сделан, как всегда, саунд-продюсером, композитором Тарасом Ващишиным.

Впервые песня «Ангелы здесь больше не живут» прозвучала в 2007 году – как саундтрек к сериалу «Проклятый рай» – благодаря режиссеру Игорю Коробейникову, которого, как и других слушателей не составили равнодушными пронзительные слова этой песни, ставшей настоящим хитом 2000-х годов, завораживая своим мелодичным звучанием.

Недавно песня снова зазвучала – на этот раз в новом вокальном реалити-шоу на одном из федеральных каналов в исполнении автора. По мнению членов жюри проекта, среди которых были звезды отечественного шоу-бизнеса, эта песня вне времени и не теряет актуальности своего звучания и сегодня. Поэтому решено было сделать акустическую версию полюбившейся многим композиции.

Ульяна начала свою карьеру в далеких 90-х, приняв участие в конкурсе молодых исполнителей «Утренняя звезда», стала финалисткой проекта. Затем дебютировала уже как профессиональная певица в шоу-группе «Армия», позже — в креативном дуэте «АДАМИЕВА», получившем премию «Овация», как лучший дуэт 2000-го года. Музыка группы была очень эклектична, а стиль — авангардным. Авторами песен были сами участники творческого тандема.

В начале 2000-х году Ульяна покидает дуэт и, совместно с Андреем Губиным и Тарасом Ващишиным начинает работу над своими сольными песнями, которых за все эти годы ею написано более 50. Она стала автором не только собственных песен, но и работала с другими исполнителями – например, Владом Сташевским, для которого написала песню «Далекие дали». В сотрудничестве с супругом Тарасом Ващишиным Ульяна написала несколько саунд-треков для фильмов и сериалов – «Одна жизнь на двоих», «Степ бай степ».

В сотрудничестве с Андреем Губиным были выпущены такие песни, как «Недолюбили», «Табу на любовь», «Воскресенье», а также «Ты и Я» — автором слов которой стал Андрей. Кстати, к юбилею певца, который отмечался в этом году, Ульяна написала и выпустила песню «Вернись, Андрей!».

В 2008 году артистка выпустила свой первый сольный альбом, названием которого стал хит «Ангелы здесь больше не живут».

Ульяна имеет профессиональное музыкальное образование – закончила училище им. Гнесиных, отделение эстрадно-джазового вокала, в настоящее время она, помимо творческой, занимается и преподавательской деятельностью в собственной студии эстрадного вокала.

Мощный «камбэк» Ульяны со своим хитом «Ангелы здесь больше не живут» получился в первом выпуске нового вокального реалити-шоу, которое недавно стартовало на одном из федеральных каналов. Реакция публики была показательна — ее песня по-прежнему актуальна и востребована.

Участие в этом проекте стало новой точкой отсчета в творчестве Ульяны как автора и исполнителя. Готовятся к выходу еще несколько треков, среди которых как сольные треки, так и совместные проекты — новая работа с исполнителем BachBas (Андрей Соболев), который выступает в стилях хип-хоп, поп, танцевальная музыка, реггетон.

После выхода релиза трека «Ангелы здесь!» планируются съемки видеоклипа на эту песню, а также сольный концерт в Москве и рекламная кампания в соцсетях.

«В такой версии песня стала еще трогательнее! Мы уверены, что у нее появятся новые поклонники среди молодежи. Эта песня – о самом главном, что движет этим миром – о любви, о боли потери, о том, что всегда надо беречь – наши чувства друг к другу. У красивой песни нет времени, она, как и любовь, пусть даже неразделенная, ранящая душу, не знает расстояния и времени. Я, как автор, рада, что песня и сегодня звучит – жизнеутверждающе и в то же время нежно, и заканчивается словами: «Ангелы здесь!». Пусть ваши ангелы всегда будут с вами…», — рассказала автор песни, певица, композитор Ульяна Karakoz.

Лирика Ульяны всегда цепляет каждого слушателя, независимо от возраста, потому что в своих песнях она всегда искренна. «Ангелы здесь!» — хоть и лирическая композиция, но очень драйвовая и яркая – тот самый случай, когда удачное сочетание привычного стиля в поп-музыке и новых трендов дают отличный результат.

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