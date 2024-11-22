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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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TOBE презентовал новый сингл «Давай уедем»

editor
By editor
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tobe
Фото © Георгий Кардава

Давай уедем» – новый сингл TOBE, трек, который подчеркивает важность перемен и смелости в стремлении к новым приключениям.

«Давай уедем» — это песня о том, что порой мы устаем от повседневной рутины и тягот «взрослой жизни», которые могут стать настоящим бременем. В этом треке TOBE делится с нами своей мечтой сбежать от забот и отправиться в путешествие, полное свежих эмоций и ощущения свободы.

Текст песни пронизан оптимизмом и жаждой перемен, отражая стремление перейти из осени в лето — символ нового, радостного этапа в жизни.

«Гитары и классическое пианино с большим ревером, минималистичные барабаны, звуки поезда и самолёта… Мне очень хотелось передать в музыке долгожданное ощущение дороги, когда мчишься навстречу чему-то светлому», — делится артист.

Песня вдохновляет слушателей на то, чтобы иногда оставлять позади повседневные заботы вместе с близким человеком и вновь почувствовать себя живыми и счастливыми. «давай уедем» — приглашение рискнуть, испытать жизнь заново и открыть для себя новые горизонты в компании любимого.

На создание песни артиста вдохновила его любовь к путешествиям. Во время поездки в Тайланд он написал трек, который стал отражением его стремления к открытию новых смыслов и возможностей. TOBE верит, что каждый новый опыт может мотивировать его слушателей на свершения в их собственной жизни.

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