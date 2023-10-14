Владимир Горлинский — композитор, импровизатор, автор пространственных композиций и звуковых инсталляций. Родился в 1984 году в Москве. Окончил Московскую Консерваторию им. П.И. Чайковского (проф. Владимир Тарнопольский), после окончания преподавал на кафедре современной музыки. Посещал мастер-классы композиторов Б. Фуррера, П. Аблингера, Б. Фернейхоу, Р. Сендо, Ф. Леру, Ж. Апергиса и других. Проходил стажировку на академии Impuls (Австрия), на Курсах новой музыки в Дармштадте и на композиторском семинаре ансамбля Modern (Германия).

В. Горлинский — лауреат нескольких международных конкурсов: им. А. Шнитке (Москва, 2002), им. П. Юргенсона (Москва, 2007), «Пифийские игры» (Санкт-Петербург, 2008), конкурс Rostrum (Дублин, Ирландия, 2008), премия оркестрового конкурса Youtube (Москва, 2010), академии Impuls (Грац, Австрия, 2011), конкурса «Откытый космос» (Москва, 2015).

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