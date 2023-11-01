31 октября состоялась премьера нового сингла панк-рок группы FISHY - «ВСЁ РАВНО БРОСИТ».

«ВСЁ РАВНО БРОСИТ» – это идейное продолжение главного хита группы «БЛЕФУЮ», активно вирусящегося на сервисе ТикТок уже третий год. Танцевальный поп-панк сопровождает ироничная бытовая история о том, как девушка, слепо минуя всевозможные плохие звоночки, стремится сохранить абьюзивные отношения, в которых является для партнёра пустым местом. Итог закономерен - как бы она ни старалась, её всё равно бросят.

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