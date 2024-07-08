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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUГород с высоким качеством жизни: лауреат Нобелевской премии мира оценил инфраструктуру Москвы

Город с высоким качеством жизни: лауреат Нобелевской премии мира оценил инфраструктуру Москвы

editor
By editor
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рае-квон-чунг

Москва — один из мировых флагманов интеграции условий зеленой экономики и устойчивого развития. Знаковые примеры технологического лидерства столицы России, которыми Москва может поделиться с другими странами, обсудили в рамках пресс-конференции, посвященной проведению Форума будущего БРИКС. Облачные города.

«Москва инвестирует в инфраструктуру — рельсовую, автомобильную, метро, зеленые пространства — и это прекрасно. Я наслаждаюсь высоким качеством воздуха в Москве, высоким качеством жизни. Это важный урок и пример, для тех, кто занимается городским планированием», — отметил почетный председатель Форума будущего БРИКС. Облачные города, лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг.

Программный директор Форума Евгений Кузнецов рассказал о лучших практиках столицы, которые могли бы быть масштабированы в странах БРИКС. Среди них: система контроля за водителями, чтобы они не отвлекались и не засыпали — эту практику уже позаимствовали бразильские города, 15-минутная доставка еды, роботы-доставщики и беспилотные такси.

Еще одна столичная инновация коснулась строительства и формирования комфортной среды.

«Много решений сейчас в Москве создаются и на уровне градостроения, даже с опережением рынка. Появилось множество проектов с умными зданиями, к которым даже не очень-то готовы потребители в других странах. То есть, в России уже вырабатывается более высокая требовательность к качеству таких интеллектуальных решений», — поделился Евгений Кузнецов.

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