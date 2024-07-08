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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUВДНХ и Ставропольский край договорились о сотрудничестве в рамках проведения совместных мероприятий

ВДНХ и Ставропольский край договорились о сотрудничестве в рамках проведения совместных мероприятий

editor
By editor
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вднх и ставропольский край

ВДНХ и Ставропольский край договорились о партнерстве и развитии эффективного сотрудничества в рамках проведения совместных и индивидуальных мероприятий на территории Главной выставки страны и региона. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Соглашение заключено сроком на три года.

В рамках соглашения стороны будут содействовать информированию и ознакомлению жителей и гостей Москвы c историческим наследием, культурой, экономическими достижениями и туристическим потенциалом Ставропольского края посредством создания тематических экспозиций на территории ВДНХ, развивать сотрудничество в сфере конгрессно-выставочных проектов, реализуемых на базе ВДНХ и выставочной инфраструктуры Ставропольского края.

Соглашение также предполагает расширение информационной, методической и организационной поддержки участия представителей Ставропольского края при проведении мероприятий на территории ВДНХ, а также участие представителей обеих сторон в различных деловых мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации.

«Международная выставка-форум «Россия» создала благоприятные условия для более тесного взаимодействия ВДНХ с регионами. Ставропольский край — крупный промышленный, научно-образовательный и культурный центр Северного Кавказа, регион с большим туристическим потенциалом. Соглашение позволит укрепить партнерские отношения между ВДНХ и Ставропольем, развивать эффективное сотрудничество между Главной выставкой страны и «воротами» Кавказа. Например, в части расширения конгрессно-выставочной деятельности и наполнения событийной повестки ВДНХ», — прокомментировал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

«Это важный шаг для Ставрополья. Экономика региона активно развивается, наращиваем возможности для туризма, поэтому продвижение края с использованием ресурсов ВДНХ будет способствовать дальнейшему развитию края. С нашими наработками, достижениями и возможностями смогут познакомиться больше людей, в том числе потенциальных инвесторов и партнеров. Мы также сможем проводить мероприятия при поддержке ВДНХ на своих площадках. А значит край будет нарабатывать новые компетенции, повышать уровень организации конгрессно-выставочных проектов. Будем активно использовать эту возможность», — отметил губернатор Владимир Владимиров.

Стороны будут взаимодействовать в проведении мероприятий общественных организаций, творческих союзов, землячества Ставропольского края на территории ВДНХ.

На основе соглашения предполагается разработать план совместных мероприятий и привлекать представителей сторон к участию в индивидуальных проектах Ставрополья и ВДНХ.

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