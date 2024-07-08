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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUНа Российской креативной неделе рассказали, как креативным индустриям заработать 2 трлн рублей...

На Российской креативной неделе рассказали, как креативным индустриям заработать 2 трлн рублей для российской экономики

editor
By editor
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российская креативная неделя

В Москве завершился пятый юбилейный форум «Российская креативная неделя». Председатель Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) Андрей Кричевский, выступая на форуме, отметил, что инвестиции в интеллектуальную собственность – это главный показатель развития креативных индустрий, а декомпозиция суммарных российских целевых показателей между регионами и между федеральными ведомствами – это распределение ответственности за вклад или за «недостачу» каждого региона или каждой индустрии в те 6% ВВП, которые обозначены в Концепции креативных индустрий.

«Рост доли креативных индустрий в ВВП измеряется объемом выпуска креативного продукта, в основе которого лежит интеллектуальная собственность. Поэтому такой рост напрямую должен быть увязан с показателем суммы инвестиций в ее создание. Даже при консервативной оценке – увеличения на 2–3% инвестиций в интеллектуальную собственность в отраслях, связанных с архитектурой, на 5–7% в сфере цифровых технологий и до 10% в деятельность традиционных учреждений культуры и индустрию развлечений – мы получили возможный прирост вклада в ВВП до 2 трлн рублей», – отметил Андрей Кричевский.

Развитие креативных индустрий начинается с инвестиций в инструменты учета и оценки интеллектуальной собственности, продолжается вложениями в производство творческого продукта и, наконец, завершается поддержкой дистрибуции, маркетинга, экспорта.

При таком подходе сразу ясно, сколько вложено в тот или иной объект интеллектуальных прав и какой можно ждать экономический эффект от его использования: «Этот эффект разный для разных индустрий. Самую большую отдачу дает архитектура – даже небольшие инвестиции в архитектурный проект генерируют самый дорогостоящий продукт. Так что большая ответственность в случае «недостачи» креативного продукта в ВВП может оказаться на Минстрое, который данную индустрию курирует, меньше – на Минпромторге и Минцифры, Минкультуры»

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