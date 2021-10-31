Госфильмофонд переносит I Московский международный фестиваль архивных фильмов

В связи с указом Мэра Москвы о запрете проведения массовых мероприятий и закрытии кинотеатров с 28 октября по 7 ноября показы I Московского международного фестиваля архивных фильмов пройдут с 15 по 28 ноября. Обновленное расписание будет доступно в ближайшее время — следите за новостями в тг-канале ГФФ и на сайте фестиваля. Деньги за купленные ранее билеты будут автоматически возвращены на платежные карты.

Кадр из фильма Динары Асановой 1985 года «Незнакомка»

I Московский международный фестиваль архивных фильмов — преемник фестиваля «Белые Столбы», который с 1997 года проходит в Госфильмофонде России в городском округе Домодедово для знакомства киноведов и синефилов с коллекцией одного из важнейших в мире киноархива. В 2021 году фестиваль впервые пройдет в Москве. Он получит новый статус и новую жизнь, сохранив традиции, заложенные художественным руководителем фестиваля «Белые столбы» киноведом-архивистом Владимиром Юрьевичем Дмитриевым (1940–2013) и продолженные историком кино Петром Багровым, курировавшим фестиваль в последние годы.

В программу фестиваля вошли ретроспективы, показы классики мирового кинематографа и архивных находок — картин, прошедших реставрацию, восстановление или считавшихся до недавнего времени утраченными. Среди них — фильмы Брессона, Жулавского и Висконти, восстановленная ГФФ «Юдифь и Олоферн» (1909) Луи Фейада, оставшаяся незаконченной «Незнакомка» (1985) Динары Асановой, «Молох» (1999) Сокурова, единственная режиссерская работа Геннадия Шпаликова «Долгая счастливаю жизнь» (1967), едкая сатира на нравы Голливуда с блестящей игрой Кирка Дугласа «Злые и красивые» (1953) и другие. Главной площадкой фестиваля станет кинотеатр Госфильмофонда «Иллюзион», где будет показана основная программа — рубрики «Реставрации и находки», «Тема: Трудный возраст», «Персона. Достоевский», «Кино о кино» и «Киностолица. Вена». В кинотеатрах «Художественный» и «Москино Космос», лектории Музея современного искусства «Гараж» и Центре документального кино пройдут параллельные программы — реэнактмент показа года открытия «Художественного», показы с 70-мм плёнки удостоенных «Оскара» и Каннской ветви фильмов Куросавы и Юлии Солнцевой (первая женщина, удостоенная ветви за лучшую режиссуру), ретроспективы к 90-летию многократного обладателя «Сезар» Алена Кавалье и 100-летию легендарного советского документалиста Семена Райтбурта.

Большая часть показов пройдут с пленки и будут сопровождаться обширной публичной программой: лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, режиссерами и кураторами зарубежных архивов. Центральным событием станет конференция «Архивное кино. Этика реставрации и реконструкции», на которой выступят старший куратор нидерландского EYE Filmmuseum Марк Пол Майер, историк кино Наум Клейман, старший искусствовед Госфильмофонда Тамара Шведюк, реставратор Николай Майоров, специалист в области стереоскопии Сергей Рожков и киновед Артем Сопин. Модератором выступит Николай Изволов — историк кино и художественный руководитель I Московского международного фестиваля архивных фильмов.

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