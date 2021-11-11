Хоррор «Заклятие 3: По воле дьявола» эксклюзивно доступен подписчикам IVI

В онлайн-кинотеатре IVI уже сейчас можно посмотреть новую часть знаменитой хоррор-франшизы «Заклятие» — «Заклятие 3: По воле дьявола». Фильм входит в подписку онлайн-кинотеатра. Это эксклюзивное предложение для пользователей IVI: на других цифровых платформах фильм доступен за отдельную плату.

«Заклятие 3: По воле дьявола» — пятый фильм напугавшей весь мир франшизы, в котором появляются демонологи Эд и Лоррейн Уоррены в бессменном исполнении Веры Фармиги и Патрика Уилсона. Режиссерское кресло вместо Джеймса Вана на этот раз занял постановщик Майкл Чавес, автор хоррора «Проклятие плачущей».

По сюжету исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены втягиваются в уникальное судебное разбирательство: впервые в США обвиняемый в убийстве утверждает, что был одержим демоном. Но как доказать правду? Сценарий фильма вдохновлен реальной историей сенсационного судебного процесса 1981 года.

Год производства – 2021. В ролях – Патрик Уилсон, Вера Фармига, Руаири О’Коннор, Сара Кэтрин Хук, Джуллиан Хиллиард, Джон Ноубл, Эжени Бондюран и другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.