САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Наталья Варлей возвращается из Парижа в Москву

0
207

В Санкт-Петербурге начались съемки комедийной мелодрамы «Тётя Люси» для телеканала «Россия». На съемочной площадке нового проекта собрался уникальный актерский состав: Наталья Варлей, Андрей Ургант, Анна Банщикова, Дмитрий Дюжев, Сергей Горобченко, Татьяна Колганова и Сергей Рост.

Энергичная пенсионерка Людмила Ренье (Наталья Варлей) продает свою роскошную квартиру в Париже и перебирается в Россию. Из близких у нее остались лишь две племянницы: Ольга (Анна Банщикова) и Вероника (Тина Тарусина). Узнав о возвращении тети, сестры пугаются не на шутку. Дело в том, что тетя Люся или Люси на французский лад — просто обожает давать непрошеные советы. А именно сейчас жизнь героинь катится под откос: Ольга пытается спасти свой брак, а Вероника потеряла престижную работу и серьезно погрязла в кредитах. Как бы они ни старались скрыть правду, тайны племянниц не ускользают от пристального взгляда тетушки. Она с большим усердием бросается решать проблемы родных племянниц, вот только вскоре выясняется, что спасать надо саму тетю Люсю.

Режиссером нового проекта телеканала «Россия» стал Анарио Мамедов. В ролях: Наталья Варлей, Андрей Ургант, Анна Банщикова, Тина Тарусина, Дмитрий Дюжев, Татьяна Колганова, Сергей Горобченко, Сергей Рост, Иван Батарев, Алексей Секирин, Валерия Богданова.

Первые кадры со съемок предоставлен компанией Star Media.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья«Маяк российских достижений» даст ориентир новым открытиям
Следующая статьяМарина Абрамович проведет бесплатную онлайн-лекцию в «Среде Обучения»

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя