САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Наталья Варлей возвращается из Парижа в Москву

В Санкт-Петербурге начались съемки комедийной мелодрамы «Тётя Люси» для телеканала «Россия». На съемочной площадке нового проекта собрался уникальный актерский состав: Наталья Варлей, Андрей Ургант, Анна Банщикова, Дмитрий Дюжев, Сергей Горобченко, Татьяна Колганова и Сергей Рост.
Энергичная пенсионерка Людмила Ренье (Наталья Варлей) продает свою роскошную квартиру в Париже и перебирается в Россию. Из близких у нее остались лишь две племянницы: Ольга (Анна Банщикова) и Вероника (Тина Тарусина). Узнав о возвращении тети, сестры пугаются не на шутку. Дело в том, что тетя Люся или Люси на французский лад — просто обожает давать непрошеные советы. А именно сейчас жизнь героинь катится под откос: Ольга пытается спасти свой брак, а Вероника потеряла престижную работу и серьезно погрязла в кредитах. Как бы они ни старались скрыть правду, тайны племянниц не ускользают от пристального взгляда тетушки. Она с большим усердием бросается решать проблемы родных племянниц, вот только вскоре выясняется, что спасать надо саму тетю Люсю.
Режиссером нового проекта телеканала «Россия» стал Анарио Мамедов. В ролях: Наталья Варлей, Андрей Ургант, Анна Банщикова, Тина Тарусина, Дмитрий Дюжев, Татьяна Колганова, Сергей Горобченко, Сергей Рост, Иван Батарев, Алексей Секирин, Валерия Богданова.
Первые кадры со съемок предоставлен компанией Star Media.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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