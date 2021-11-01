Премьера фильма Виктора Косаковского «Гунда» состоится сегодня в онлайн-кинотеатре KION

Онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) объявляет об эксклюзивной цифровой премьере 1 ноября фильма Виктора Косаковского «Гунда». Кинокартина создана компанией Louverture Films), исполнительным продюсером выступил актер Хоакин Феникс.

«Гунда» — это история о жизни свиньи. Она вместе с поросятами гуляет по двору, прячется от дождя и греется под солнышком. Тихая идиллия продолжается до тех пор, пока в кадре не появляется человек.

Виктор Косаковский показал мир «Гунды» (в переводе с норвежского «воительница») черно-белым без музыкального сопровождения, чтобы у зрителей не было ассоциации с программами о животных с телеканала Animal Planet. Он считает, что человечество привыкло показывать себя, а не окружающий мир, хотя именно в нем живут люди. Поэтому Косаковский создал почти бессобытийный рассказ о жизни свиньи, которая едина с безмятежной природой.

Особое отношение у Виктора Косаковского к животным с детства. В возрасте четырех лет он провел несколько месяцев в деревне и завел друга-поросенка Васю. Но на Новый год поросенка зарезали: так Косаковский стал вегетарианцев, а в последствии веганом и защитником прав животных: «Я хочу, чтобы с помощью «Гунды» люди увидели в этих животных разумных существ, обладающих сознанием и личностью. Я считаю, что «Гунда» — самый личный и важный фильм из всех, что я создал как кинематографист и человек».

Виктор Косаковский — один из самых известных режиссеров неигрового кино. Уже в дебюте «Лосев» (1989) режиссер выстроил горизонтальные отношения с реальностью: решил не манипулировать ею ради своих идей, а искать смыслы внутри кадра и мире вокруг. Для этого он экспериментирует: в «Среда. 19.07.1961» (1997) Косаковский нашел людей, которые родились в Ленинграде в один день; в «Да здравствуют антиподы» (2011) снял людей из противоположных частей света, пытаясь найти схожести и отличия. Но уже в следующей картине «Акварель» (2018) Виктор Косаковский сменил фокус с человека на природу, показал ее силу, красоту и необъятность.

Работы Виктора Косаковсковского показывали на самых престижных кинофестивалях: SXSW, Трайбека, Cinéma du Réel, Карловы-Вары, Эдинбург и так далее.

Фильм «Гунда» участвовал в конкурсной программе Encounters Берлинале-2020, получил премию кинокритиков и киноведов «Белый слон» за лучший документальный фильм и приз за лучший фильм фестиваля «Артдокфест».

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