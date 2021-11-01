Премьера фильма Виктора Косаковского «Гунда» состоится сегодня в онлайн-кинотеатре KION

0
140

Онлайн-кинотеатр KION (МТС Медиа) объявляет об эксклюзивной цифровой премьере 1 ноября фильма Виктора Косаковского «Гунда». Кинокартина создана компанией Louverture Films), исполнительным продюсером выступил актер Хоакин Феникс.

«Гунда» — это история о жизни свиньи. Она вместе с поросятами гуляет по двору, прячется от дождя и греется под солнышком. Тихая идиллия продолжается до тех пор, пока в кадре не появляется человек.

Виктор Косаковский показал мир «Гунды» (в переводе с норвежского «воительница») черно-белым без музыкального сопровождения, чтобы у зрителей не было ассоциации с программами о животных с телеканала Animal Planet. Он считает, что человечество привыкло показывать себя, а не окружающий мир, хотя именно в нем живут люди. Поэтому Косаковский создал почти бессобытийный рассказ о жизни свиньи, которая едина с безмятежной природой.

Особое отношение у Виктора Косаковского к животным с детства. В возрасте четырех лет он провел несколько месяцев в деревне и завел друга-поросенка Васю. Но на Новый год поросенка зарезали: так Косаковский стал вегетарианцев, а в последствии веганом и защитником прав животных: «Я хочу, чтобы с помощью «Гунды» люди увидели в этих животных разумных существ, обладающих сознанием и личностью. Я считаю, что «Гунда» — самый личный и важный фильм из всех, что я создал как кинематографист и человек».

Виктор Косаковский — один из самых известных режиссеров неигрового кино. Уже в дебюте «Лосев» (1989) режиссер выстроил горизонтальные отношения с реальностью: решил не манипулировать ею ради своих идей, а искать смыслы внутри кадра и мире вокруг. Для этого он экспериментирует: в «Среда. 19.07.1961» (1997) Косаковский нашел людей, которые родились в Ленинграде в один день; в «Да здравствуют антиподы» (2011) снял людей из противоположных частей света, пытаясь найти схожести и отличия. Но уже в следующей картине «Акварель» (2018) Виктор Косаковский сменил фокус с человека на природу, показал ее силу, красоту и необъятность.

Работы Виктора Косаковсковского показывали на самых престижных кинофестивалях: SXSW, Трайбека, Cinéma du Réel, Карловы-Вары, Эдинбург и так далее.

Фильм «Гунда» участвовал в конкурсной программе Encounters Берлинале-2020, получил премию кинокритиков и киноведов «Белый слон» за лучший документальный фильм и приз за лучший фильм фестиваля «Артдокфест».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья2200 билетов купили юные жители Московской области по «Пушкинской карте»
Следующая статьяВыставка работ художника Бориса Мессерера продлена до 28 ноября 2021 года!

Похожие статьиПредоставлено автором

ПУБЛИКУЕМ КОММЕНТАРИИ ПОЗИТИВНО НАСТРОЕННЫХ ЛЮДЕЙ:

Оставьте ваш комментарий
Ваше имя