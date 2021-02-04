Госфильмофонд представит редкие фильмы на портале «Культура.РФ»

Госфильмофонд России и портал «Культура.РФ» объявляют о начале совместного проекта «Открытая коллекция». В рамках проекта сотрудники научного отдела Госфильмофонда каждый месяц будут готовить для публикации более 20 редких фильмов. Картины будут размещаться в открытом доступе на портале «Культура.РФ».

«Проект “Открытая коллекция” предоставит уникальный шанс ознакомиться с редкими образцами советского и российского кино, многие из которых до недавних пор могли посмотреть только исследователи и сотрудники научного отдела Госфильмофонда России», – говорит генеральный директор Госфильмофонда РФ Елена Филатова.

Вадим Ваньков, «Проект “Открытая коллекция” Госфильмофонда направлен на то, чтобы познакомить аудиторию с настоящими жемчужинами российского кино, которые раньше никто не видел. Мы рады, что именно “Культура. РФ” станет главной площадкой для реализации этого проекта!», – рассказал директор департамента информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Вадим Ваньков.

В первом выпуске проекта представлено 23 фильма — целый ряд жанрового кино разных лет, включая картины, созданные в союзных республиках. Помимо историй о Великой Отечественной войне и подвигах советского человека, в список попали картины для детей, экранизации классики и даже несколько масштабных исторических эпосов. Самый старый из них, историческая постановка «300-летие царствования дома Романовых», был снят еще в 1913 году — он начинается с рассказа о событиях Смутного времени, а заканчивается документальными кадрами коронации Николая II.

Также в программе — картина Григория Рошаля «Господа Скотинины» (1926), снятая по мотивам комедии Дениса Фонвизина «Недоросль»; агитфильм о борьбе против эксплуататоров с помощью мощного оружия «Луч смерти» (1925), научно-фантастический агитфильм «Гибель сенсации» (1935), рассказывающий об изобретателе-утописте, создавшем роботов в надежде преобразовать социальный уклад всего общества; драма о борьбе белорусских крестьян против гнета польских панов в годы царствования Павла I «Соловей» (1937); один день бедной девочки из капиталистической страны в советском детском саду «Иностранка» (1937); запрещенная до 1959 года музыкальная комедия Бориса Барнета «Славный малый» (1942) — история любви деревенской девушки Кати и французского летчика Клода, которого спасли от смерти новгородские партизаны; сказка «Волшебное зерно» (1941), военная мелодрама «Актриса» (1942), комедия «Старый двор» (1941), узбекский немой детский фильм «Клыч» (1935) и многое другое.

Фильмы доступны для просмотра на портале «Культура.РФ».

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