«Корпорация AD LIBITUM»: в прокат вышел фильм Полины Ольденбург

В прокат вышел фильм Полины Ольденбург «Корпорация AD LIBITUM». Уже само название вызывает интерес у зрителя. Выражение «AD LIBITUM» в переводе с латинского означает «по желанию». Следовательно, корпорация предоставляет или даже исполняет желания клиента. Звучит красиво и заманчиво, вот только не все довольны результатом. И желания у всех разные, и их исполнение тоже. Фильм – синтез триллера, детективной истории, психологической драмы. Действие происходит в Москве, в наши дни.

У тележурналиста Германа Крылова (Шамиль Хаматов) всё в норме. Он успешен, любим и состоятелен. Его каждый репортаж – бомба. Его уважают коллеги, да и редактор Марго (Кристина Бабушкина) очень ценит. Жить бы, работать и радоваться в современной Москве. К слову, столица прекрасно снята. Современный мегаполис, деловой, серьезный, в котором место находится не только для успешного тележурналиста, но и жизни художественной – вернисажам, показам, огромным мастерским и маленьким цветочным магазинчикам. Невеста Германа Ника (Евгения Крегжде) как раз и принадлежит к творческой среде. Она – художник, изобразительное искусство – её дело, её образ жизни, отдых и хобби. Ника не чужда друзей, игр в мафию в кафе (конечно, с Германом и друзьями), танцам, веселью. Бытовая сторона жизни её волнует мало – скорее она закажет пиццу, чем сама что-то сообразит на кухне.

Германа такое положение вещей до поры и до времени устраивает, лишь только до поры. Сложно сказать с полной уверенностью, что побудило его во что бы то ни стало познакомиться с деятельностью компании AD LIBITUM – жажда новых ощущений, любопытство журналиста или же обычное тщеславие. Скорее всего, всё вместе. Во всяком случае, Герман хочет выудить из истории максимум пользы – вывести нечистых на руку и на душу, сделать очередной репортаж-бомбу. Журналист и человек он рисковый, отчаянный, во многом – самоуверенный, даже излишне. Он не сомневается, что с ним-то ничего странного и страшного не произойдет.

Компания непростая, походящая больше на тайное общество. Правит в ней президент (Игорь Петренко), человек образованный, проницательный, жесткий. Он – воплощение ума, эгоизма и во многом – современный Воланд, даже проходил обучение за границей. Психологию людей он знает великолепно, умеет ими и манипулировать, а строгий черный костюм лишь добавляет облику таинственности и загадочности. Клиенты же его ищут той самой настоящей любви. Вот только найдут ли? Пока с ними случаются крайне странные происшествия – кто-то попадает в аварию, кто-то даже умирает, а есть и те, что пропадают бесследно.

Герман с холодным носом пытается выяснить, почему таковые последствия случаются с вполне успешными людьми. С президентом компании журналист подписывает контракт, а далее «случайно» встречается с рыжеволосой девушкой (Дарья Белоусова). Первая встреча согласно договору бесплатна. Место для встречи вполне подходящее – Патриаршие пруды. Не то чтобы Герман в нее влюбился, скорее она стала его навязчивой идеей. То там, то тут Герман ее «видит», он неотступно ее пытается найти. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. К сожалению, нередко мы забываем об этом, полагаясь на свою интуицию и самоуверенность.

Пройти нашему герою пришлось через многие приключения, надо сказать, далеко не безобидные – ночные кошмары, не менее странные и страшные сны, беседы с психологом. Отношения с Никой идут под откос, а с той рыжеволосой красавицей в зеленом платье его таки снова сводит судьба в цветочном магазине. Уже год они вместе, и, тем не менее, Германа не совсем радуют отношения, её забота о его здоровье – пресно, скучно. То зеленое платье, в котором Герман первый раз увидел девушку, увы, счастья и спокойствия не принесло. Хотел найти одно, а получил совсем другое?

Однажды случайно от коллеги Герман узнает, что у Ники – вернисаж. Девушка как и всегда – в искусстве. Со стороны улицы бывший возлюбленный наблюдает за ней, находящейся в галерее. Ника похоже не томится одиночеством, вернисаж удался, на него пришли её друзья и не только – похоже у художницы новая любовь – бывший приятель Германа Фил (Антон Фёдоров). А вот Герман…Доволен ли он результатом? Похоже, не очень.

Фильм «Корпорация AD LIBITUM» в большей степени ставит вопросы, чем дает ответы. Зачем Герману нужно было связываться с корпорацией AD LIBITUM? Сам президент корпорации отговаривал журналиста от такого шага. Циникам иногда необходимы острые ощущения, а некоторым и поиск настоящей любви. Только у Германа со всем этим все в порядке. Циничен он в меру, деловит, тепла в нем недостает, я так думаю. Да, Ника – натура творческая, но и она весьма долго выдерживает его странное поведение после знакомства с девушкой, в которую непременно должен влюбиться каждый (Герман сначала так не думает). Она деликатна и терпелива. Стоит ли такая игра свеч? Что получишь в конце? Щекотание нервов, проблемы, страсть, но никак не любовь.

Мы часто падки на новое, необычное, тайное и заманчивое. Как оказывается на практике, риск и стремление к неизведанному, поиск лучшего взамен хорошего далеко не каждый раз оправдываются. С другой стороны, рисковать или нет, каждый решает сам. Тут никакого принуждения не происходит. Впрочем, в фильме так и обстоит. Об этом же Герману говорит и сам президент AD LIBITUM. Всё в наших руках. Мы вправе изменить свою жизнь и даже судьбу. Расстаться и встретиться вновь, потерять и обрести. Вот только что потеряем, а что приобретем? Вопрос.

Марина АБРАМОВА,

Изображения предоставлены компанией Capella film

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