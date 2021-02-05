«Из Венеции в Москву» – КАРО.Арт представляет ежегодый фестиваль в киноцентре «Октябрь»

XII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Москву» пройдет в киноцентре «Октябрь» в рамках КАРО.Арт с 24 по 28 февраля 2021 года.

Традиционный смотр, посвященный лучшим образцам итальянского кинематографа, организованный Итальянским Институтом культуры в Москве в сотрудничестве с Венецианской Биеннале и Посольством Италии в Москве, состоится в рамках проекта КАРО.Арт. Церемония открытия пройдет в праздничной атмосфере премьерного зала «Октября» при участии посла Италии в России Паскуале Терраччано и директора Итальянского Института культуры в Москве Даниэлы Рицци. Фильмом открытия 24 февраля станет психологическая драма «Порочная связь» со звёздным составом и детективными мотивами. Параллельно фестиваль стартует в Новосибирске с 24 февраля по 1 марта.

Программа 2021 года собрана из итальянских хитов 77 Венецианского международного кинофестиваля, представленных осенью прошлого года. Традиционная ретроспектива сочетает в себе игровые и документальные проекты, способные перенести зрителя в атмосферу знаменитых итальянских пейзажей разных уголков страны.

Каждый зритель сможет найти на фестивале что-то интересное для себя вне зависимости от возраста и жанровых предпочтений, поскольку тематическая палитра картин отличается разнообразием – авторы предлагают исследовать вопросы любви, проявления человеческой натуры, отношения между людьми и целыми поколениями, влияние исторического наследия на судьбы людей, и даже попытки бегства от прошлого.

«Фестиваль “Из Венеции в Москву” из года в год предлагает исключительный набор картин, заслуживающих внимания почитателей итальянской культуры и кинематографа. Программа этого года не исключение – она состоит из фильмов-призеров Венецианского фестиваля, отражающих дух эпохи в моменте. Уверены, фестивальные хиты Клаудио Ноче, Даниэле Лукетти и других выдающихся режиссеров найдут отклик у зрителей» – отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров «КАРО».

Значительная часть программы фестиваля отведена именно игровым проектам. Среди них поэтическое и медитативное расследование «Ассандира», получившее особое упоминание Премии Федерации итальянских киноклубов на 77 Венецианском кинофестивале; лиричная сага о разрушительной силе времени и болезненной трансформации семьи «Сестры Макалузо»; фильм-обладатель премии Sorriso Diverso о преодолении травматичного исторического наследия «Наш отец» c Пьерфранческо Фавино, получившего венецианский Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, а также мистическая история о навязанной встрече с прошлым, принимающим необъяснимую для разума форму «Отпусти меня» с Валерией Голино.

Не останутся без приятных сюрпризов и любители документального кино. Для них команда фестиваля включила в программу такие проекты, как «Правда о “Сладкой жизни”» – документальное погружение в процесс создания одного из величайших в истории фильмов Феллини, метафоричный дневник из жизни Венеции во время пандемии «Молекулы», передающий дух хаоса в человеческих судьбах, и душевный музыкальный фильм-портрет «Паоло Конте» о живой иконе итальянской сцены, собранный из эксклюзивных материалов.

Билеты на все показы фестиваля доступны на официальном сайте сети кинотеатров КАРО.

Ниже мы публикуем расписание показом и краткие аннотации к фильмам:

24 февраля, 20:00, 1 зал, «Порочная связь»

Психологическая бракоразводная драма со звёздным составом и детективным поворотом, побуждающая не повторять опыт чужих ошибок.

Неаполь, ранние 80-е. В жизни благополучной семьи всё меняется, когда Ванда узнаёт о романе своего супруга Альдо, известного радиоведущего. Женщина тяжело переживает разрыв, обернувшийся не мимолётной интригой, а настоящей любовью к молодой Лидии. Не в силах принять выбор мужа и попытаться понять его чувства, Ванда отдаётся эмоциям и поступает импульсивно и необдуманно. Двое детей — мальчик и девочка — оказываются в центре бурлящего водоворота, поглотившего родителей. Они вынуждены метаться между матерью и отцом, между Неаполем и Римом, что неизбежно откладывает отпечаток на их будущих поведенческих схемах. Спустя тридцать лет, когда Альдо и Ванда всё ещё вместе, наступает момент, когда их кажущийся устоявшимся мир вновь даёт трещину. Старые травмы вскипают, обиды вырываются на поверхность — и откликаются в судьбе всего семейства, неожиданно выливаясь в детективную историю.

Режиссёр Даниэле Лукетти, продолжая работать над темами сложных человеческих взаимоотношений, создаёт своеобразную рифму хитовой «Брачной истории» Ноа Баумака (2019), дышащую итальянскими страстями. Снятая по мотивам одноимённого романа Доменико Старноне (одной из «100 выдающихся книг 2017 года» по версии New York Times), эта классическая драма о семейном кризисе насыщена бытовым психологизмом, где каждый стежок — чувство вины, непроговорённость обид, уязвлённая гордость, эмоциональный шантаж — ткёт достоверное жизненное полотно. Звёздный актёрский состав выразителен не только в словах, но также в интимности жестов, взглядов, в самом молчании. Живая, крупная манера съёмки не только улавливает мельчайшие реакции, но и подчёркивает удушающую атмосферу эмоциональной тюрьмы, в которую превращаются семейные связи, лишённые любви. Тем не менее, всегда есть возможность освобождения от прошлого, пусть даже метафорическая и спорная, что демонстрирует неожиданный финал картины.

25 февраля, 19:30, 7 зал, «Сестры Макалузо»

Лиричная сага о разрушительной силе времени и болезненной трансформации пульсирующего семейного организма.

Пятеро сестёр — от малышки Антонеллы до восемнадцатилетней Марии — проживают в Палермо без родителей, зарабатывая на жизнь разведением в доме голубей, которых они отдают в аренду на праздничные церемонии. Жизнь девочек беззаботна и не отличается от времяпрепровождения других подростков. Старшие влюбляются и мечтают, младшие — играют и дурачатся. Обладающие разными характерами, сёстры беспрестанно ссорятся и мирятся, но любят и поддерживают друг друга, являя единое семейное тело. Однажды, как обычно, они отправляются на пляж, где происходит несчастный случай, уносящий жизнь одной из них. Смерть близкого человека переворачивает отношения между девочками и опрокидывает их судьбы, спустя десятилетия отзываясь в сердцах уже взрослых женщин непримиримой болью утраты. Поэтическая зарисовка о пляшущей юности превращается в полную сурового лиризма психологическую драму о хрупкости любого существования, о превращении трагедии в повседневность.

Режиссёр театра и драматург Эмма Данте переносит на экран свою знаменитую сценическую постановку, пользуясь как театральными, так и кинематографическими приёмами, чередуя строгую статику съёмки и фотографические мизансцены с живой, тактильной, импульсивной камерой. Её интересует разрушение внешней фактуры, проистекающее во времени: как персонажей (пять сестёр сыграны двенадцатью актрисами), так и объектов. Осевым стержнем, словно в произведениях Вирджинии Вулф, становится пространство фамильного дома, наблюдающее за сёстрами даже в их отсутствие, материализующее их призраков. Наполненные выразительными деталями с ярким характером, на протяжении десятилетий комнаты взрослеют и омрачаются вместе с семейством Макалузо, постепенно подбираясь к опустошению и забвению, напоминая о конечности всего дорогого сердцу и взору. Телесный и чувственный, выпуклый фильм Эммы Данте становится щемящим реквиемом по утраченному детству и гимном неослабевающей памяти, передавая ощущение бренной красоты жизни во всем её величии и нищете.

26 февраля, 19:30, 7 зал, «Ассандира»

Поэтическое и медитативное расследование поджога, превращающееся в исследование скрытых мотивов человеческой натуры.

Страшный пожар уничтожает известную в среде европейского агротуризма ферму Ассандира, затерянную в лесах Сардинии. Полиция, расследующая происшествие, пытается выяснить подробности у старого пастуха Костантино, одиноко бродящего под дождём посреди руин. Он только что потерял своего сына Марио, владельца фермы, погибшего в попытке остановить огонь. Он может лишиться внука, которого носит Грета, оставшаяся живой, но попавшая в больницу жена Марио. Путаясь в показаниях и пускаясь в пространные воспоминания, вспышками разрежающие поэтическую повествовательную ткань, Костантино медленно, но верно подводит к загадке пожара, вскрывающей множество других тайн, скрытых противоречий и подавленного напряжения в человеческих связях, вырывающихся наружу в символически очищающей, бессознательной стихии, всё расставляющей по своим местам.

Режиссёра Сальваторе Мереу, родившегося на Сардинии, интересуют отношения между традицией и современностью, прошлым и настоящим, исконным сельским и приобретённым капиталистическим укладом. Фильмы Мереу медлительны, медитативны и созерцательны как сама провинциальная жизнь. В «Ассандире», вдохновлённой одноимённым романом антрополога и публициста Джулио Анджони, режиссёр отражает собственное ощущение фрустрации от перемен, происходящих в регионе с приходом туристического бума, рушащего связь поколений и забывающего память предков в угоду одурманивающей наживе. Во взаимоотношениях немногословного отца и молодой энергичной пары, решившей сделать из старой семейной фермы прибыльный бизнес, а самого Костантино использовать как символ пастушьего ремесла (на деле заставляя его ощущать себя лишним на этом празднике жизни), передана мировоззренческая разница поколений и эпох. Второй слой картины — непостижимость и непредсказуемость человеческой натуры, вмещающей в себя мириады подводных течений, которые не обязательно называть, чтобы почувствовать, что между людьми что-то незримо изменилось.

27 февраля, 14:00, 1 зал, «Отпусти меня»

Камерная мистическая драма о навязанной встрече с прошлым, принимающим необъяснимую для разума форму.

Инженер Марко, работающий с водной системой Венеции, с радостью узнаёт, что его жена Анита ждёт ребёнка. Это событие даёт возможность преодолеть боль от трагической гибели пятилетнего сына, с которой до сих пор не расстались ни Марко, ни Клара, его предыдущая супруга. Но неожиданно прошлое настигает распавшуюся семью, с появлением загадочной женщины, Перлы, новой владелицы их квартиры, где и случилось несчастье. Она утверждает, что в комнате её сына, которая раньше принадлежала погибшему Лео, ощущается некое загадочное присутствие. Дух ребёнка просит, чтобы его родители вернулись в дом. Марко и Кларе предстоит испытание верой, помогающее разобраться в собственных взаимоотношениях, побеседовать по душам и поделиться секретами, о которых молчали. Шанс на воссоединение с сыном, хотя бы и призрачный, становится способом для разговора с прошлым — и успокоения, прощения и выздоровления в настоящем. Но вносит трещину в отношения с Анитой, напуганной происходящим.

Дом, в котором протекает действие, устроен по принципу камеры-обскура: солнце, проникающее сквозь оконные щели, запечатлевает на противоположной стене смутные и размытые блики того, с чем соприкасается: рябью канала, движущимися гондолами — и чем-то ещё. Это метафора непознаваемого в нашей жизни, всегда оставляющего элемент сомнения и скептицизма, но и вероятность веры. Венецианские улочки, пропитанные мистической атмосферой — идеальное обрамление для интеллигентной и метафоричной истории о вечном возвращении памяти, поднимающей вопросы соотношении материи и духа, рационального и иррационального, видимого и скрытого. Прибегая к положениям современной физики и древних восточных религий, режиссёр Стефано Мордини, экранизирующий одноимённый роман Кристофера Коука 2012 года, мягко и ненавязчиво подводит зрителя к зыбкости зримого мира, к таинственности и непредсказуемости законов Вселенной, к широте восприятия и уважению к любому мировоззрению и внутреннему чувствованию реальности, даже если оно противоречиво.

27 ферваля, 18:00, 7 зал, «Правда о “Сладкой жизни”». Q&A с режиссером Джузеппе Педерсоли

Документальное погружение в процесс создания одного из величайших в истории фильмов, воскрешающее память о том, кто за ним стоит.

20 октября 1958 года стало великой, но неизвестной для мирового кинематографа, датой. Именно в этот день знаменитый итальянский продюсер Джузеппе (Пеппино) Амато убедил другого не менее знаменитого продюсера Дино Де Лаурентиса продать ему права на новый сценарий Федерико Феллини. Если бы этого не произошло, «Сладкая жизнь», какой её знают и любят, была бы совершенно иной. Де Лаурентис хотел задействовать голливудских звёзд уровня Марлона Брандо, не имевших ничего общего с исконно римской историей Феллини. Другие продюсеры вовсе не хотели браться за «запутанный» и дорогостоящий проект, помноженный на неуступчивость режиссёра, жёстко отстаивающего своё видение. Только страстный энтузиаст, сам бывший актёр и режиссёр, Джузеппе Амато, открывший аудитории неореалистов Роберто Росселини и Витторио Де Сика, поверил в величие и новизну идеи своевольного Феллини — и сделал всё возможное для претворения его грандиозного авторского замысла. «Сладкая жизнь» стала для Амато навязчивой идеей и настоящим адом, подорвавшим здоровье, финансы и отношения с коллегами.

Погружаясь в отчёты, ранее не предававшиеся гласности, привлекая воспоминания участников и создавая реконструкцию событий, предшествовавших появлению шедевра, документалист Джузеппе Педерсоли чтит память тех, кто стоит за созданием великих произведений, ценой страсти и собственной жизни увековечивая искусство. Режиссёр с уважением и вниманием отмечает мельчайшие детали, позволяющие создать объёмный портрет Амато, «самого живого человека» итальянского кино, без содействия и доверия которого многие режиссёры могли бы не обрести имени. Вдохновляющий фильм позволяет и зрителю прикоснуться к мечте как к чему-то осязаемому и воплотимому, стоит лишь только начать движение к её реализации. Для того, кто уверен в своём желании, всё невозможное — возможно, что сполна подтверждает пример Пеппино Амато, любящего говорить: «Чтобы сделать большой фильм, нужно большое сердце». Даже если оно однажды не выдержит — и остановится.

28 февраля, 13:00, 4 зал, «Паоло Конте»

Душевный портрет-концерт живой иконы итальянской музыки, собранный из эксклюзивных материалов.

Паоло Конте — фигура уникальная на музыкальной сцене, обладающая собственной неповторимой мифологией и загадкой. Бывший адвокат из Асти, писавший песни для Адриано Челентано, Катерины Казелли и других артистов, а затем начавший исполнять их сам, открыв публике свой необычный голос, воплотил в своём творчестве удивительное наслоение различных стилей и направлений, отражающих итальянский дух: между традицией и новаторством, эмоциональностью и иронией, меланхолией и радостью. Его музыку сравнивают с кинематографом и живописью, обладающими определенным сюжетом и композиционным построением, передающими вкусы, запахи и визуальные ландшафты, осязаемые и эфемерные одновременно. Это выразительная и чувственная энигма с удивительными поэтическими текстами, в центре которых на протяжении лет стоит один и тот же лирический герой, человек из Мокамбо, своеобразное альтер-эго музыканта, которого называют итальянским Томом Уэйтсом.

Документалист Джорджо Верделли, специализирующийся в области музыки, автор популярного фильма о Пино Даниэле, объединяет в своём новом произведении эксклюзивные материалы: личные беседы с Конте и элементы его богатого архива, записи международных туров разных лет, специальные интервью, в которых Роберто Бениньи, Джейн Биркин, Изабелла Росселлини и другие известные персоны делятся особыми и трогательными историями и моментами, связывающими их с Конте. Фильм погружает зрителя в лабиринт разнообразных интересов артиста, не ограниченных джазом: головоломки, авангардная живопись, юриспруденция и кино — широта творческого диапазона личности в её персональных художественных поисках не может не вдохновлять, создавая гимн силе человеческого воображения и таланта, способных порождать необыкновенный и волшебный мир, откликающийся в сердцах.

28 февраля, 16:00, 4 зал, «Молекулы». Q&A с режиссером Андреа Сегре

Метафоричный дневник из самого сердца карантинной Венеции, отражающий эфемерную природу бытия сквозь призму личной памяти.

В феврале 2020 года живущий в Риме документалист Андреа Сегре приехал в Венецию делать проект о туризме и наводнениях. В процессе съёмок он знакомился с местными жителями, постепенно приоткрывающими ему глаза на природу этого удивительного места. Врасплох ворвавшаяся пандемия окончательно изменила направление авторских исследований. Медленно, на глазах пустеющая от людей и лодок, успокаивающаяся и умолкающая Венеция в оптике Андреа Сегре предстаёт балансирующей между мифом и реальностью, сном и явью, приглашая в путешествие к неуловимой сути явлений, скрытой от первого взгляда. Одновременно хрупкая, призрачная как мираж — и мощная, вечная, витальная Венеция становится символом человеческой судьбы, отражая дух современности, чьи странные события всколыхнули привычный порядок, сделав каждого уязвимым, но одновременно заставив остановиться, приблизиться к собственной сути, открыть новые, ранее неизвестные или забытые стороны.

Опыт встречи с неизбежным становится уникальной терапевтической возможностью для режиссёра, урождённого венецианца, который никогда не чувствовал связи с городом, считая его родиной своего покойного отца, но не собственной. Запертый изоляцией в семейном доме, Сегре получил возможность углубиться в личные архивы, запустившие череду размышлений об отношениях с отцом. Интуиция и наука, грусть потери и радость прозрений встречаются в этом спонтанном дневнике рефлексии об эфемерности жизни и судьбы, рифмуясь с молекулярной, невидимой взгляду, природой материи, которую изучал отец, физик Ульдерико. Визуальную и экзистенциальную образность этого киногеничного и чувственного эссе дополняет энигматическая музыка Техо Теардо и поэтичный закадровый текст, выразительно зачитанный автором. Вкрапление старых отцовских плёнок, снятых на культовую камеру Super8, подчёркивает ощущение затихшего, как венецианские волны, времени, замершего между ностальгией по ушедшему и смутными предчувствиями будущего, чтобы дать возможность переоценить настоящее.

28 ферваля, 19:30, 4 зал, «Наш отец»

Преодоление травматичного исторического наследия через обращение к сказке о дружбе и жанру coming-of-age.

Рим, 1976 год. 10-летний Валерио вместе с матерью Джиной становятся свидетелями покушения террористов на главу семейства Альфонсо, о работе которого мальчик лишь может догадываться. Это знакомит ребёнка с жестокостью и опасностью взрослого мира, погружая в постоянное беспокойство и страх нового соприкосновения со смертью. Преодолеть первые травмы взросления помогает богатое и живое воображение, а также знакомство с загадочным подростком Кристианом, одиноким и смелым странником, словно следующим за семьёй Валерио по пятам. Они принимают подростка в домашний круг, давая ему кров, заботу и тепло как своему собственному сыну. Трогательная сказка о дружбе двух мальчиков рифмуется с портретом отцовско-сыновьих связей, создавая перепрочтение маскулинного мифа, насыщая архетип «сильных мужчин» эмоциональностью и чувствительностью. Непредсказуемость развития событий делает это лето особенным и запоминающимся на всю жизнь для всех членов семьи.

Период борьбы Италии с терроризмом с конца 1960-х по начало 1980-х годов, известный как «свинцовые семидесятые», — тема, широко обсуждаемая в кино, однако режиссёр Клаудио Ноче подошёл к ней под уникальным углом. Для него этот фильм стал попыткой преодоления сорокалетней травмы, которую пыталась забыть его собственная семья, пережившая покушение группировки Nuclei Armati Proletari на заместителя комиссара полиции Альфонсо Ноче, отца режиссёра. Сознательно избегая в сценарии политического измерения, автор погружается в мир ребёнка, стирающий грань между реальностью и фантазией, высвобождая дыхание жизни, помогающее преодолеть навязчивые образы из детства, принять и отпустить долгие годы подавляемую боль. Это вылившееся в настоящую внутреннюю борьбу признание отцу — и гимн «поколению невидимых детей, окутанных дымом взрослых сигарет», где частные слова сливаются с универсальной историей непростого детства многих «маленьких» мужчин, привыкших скрывать свои чувства за стеной молчания.

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