VK Видео и «Клипы» покажут премьеры постановок и закулисную жизнь ведущих театров России

Социальная сеть запускает ежегодный масштабный проект ко Дню театра. На платформе VK Видео появится раздел с премьерами спектаклей, а Клипы ВКонтакте покажут репетиции, мастер-классы и другие моменты из закулисной жизни — их можно будет найти по хештегу #деньтеатра. Партнёрами проекта стали больше 30 площадок по всей стране: Мариинский и Александринский театры, театр на Малой Бронной и другие.

ВКонтакте традиционно поддерживает День театра и собирает уникальный контент от ведущих площадок России. В этом году проект стартует 27 марта. За трансляциями спектаклей можно следить в специальном разделе на видеовитрине VK Видео, а также в сообществе «Культура ВКонтакте». Помимо постановок, пользователи увидят интервью с артистами и режиссёрами, подготовку к спектаклям глазами театральных работников, лекции критиков и многое другое.

«Балет Москва» проведёт трансляцию закрытого показа «Кафе Идиот. Теснота», в основе постановки — роман Ф. М. Достоевского. Это уникальная возможность увидеть спектакль в особой хореографии: он будет эксклюзивно доступен пользователям ВКонтакте в течение суток. «Приют комедианта» впервые покажет онлайн комедийный спектакль «Киса». Его главный герой Киса Воробьянинов отправляется на поиски бриллиантов — в постановке Семёна Серзина.

МХТ им. Чехова покажет трансляцию юбилейного вечера «Вне системы» к 150-летию Константина Станиславского. Постановка построена на письмах, воспоминаниях и дневниках: она показывает масштаб фигуры великого драматурга. Режиссёром стал Кирилл Серебренников, роли исполнили Константин Хабенский, Евгений Миронов, Илзе Лиепа.

«Электротеатр Станиславский» представит философскую драму «Стойкий принцип». Она объединила пьесу «Пир во время чумы» и испанский роман, в центре которого — история наследника португальского престола.

Зрители «Клипов» узнают, что происходит, когда гаснут софиты, а актёры завершают поклон. Петербургский театр «Мастерская» поможет лучше понять язык искусства: раскроет термины, которые часто встречаются в театральной среде. Узнать больше о культуре можно и через историю. Санкт-Петербургский Музей театрального и музыкального искусства расскажет о спектаклях XIX века и японском театре кабуки.

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