Выставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых в столице

В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ было представлено 115 произведений, посвященных столице. Некоторые из них покинули залы Русского музея впервые.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» стала одной из самых посещаемых в столице. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«За пять месяцев выставку, организованную в рамках цикла масштабных международных и национальных культурных проектов в городских музеях, увидели свыше 330 тысяч человек. В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ было представлено 115 произведений, посвященных столице. Некоторые из них покинули залы Русского музея впервые. Для гостей проводили обзорные и тематические экскурсии, лекции», — написал Мэр Москвы.

Экспозиция вызвала особый интерес у школьников. Ребята смогли увидеть исторические события, которые изучают на уроках. Для учащихся организовали бесплатные экскурсии с учетом возраста, а также разнообразные образовательные мероприятия.

Юным посетителям предложили специальные маршрутные листы с заданиями. Всего выставку посетили около 125 тысяч школьников — это примерно 40 процентов от общего числа гостей, или каждый 10-й учащийся Москвы.