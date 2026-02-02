Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

Москва

Выставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых в столице

Интервью

Большое интервью с соучредителем и коммерческим директором Лаборатории ДНКОМ Юлией Исаевой: «Медицина будущего начинается с ответственности перед собой»

WWNEWS

«Настоящая графика — взгляд из прошлого в будущее»: выставка графики Виктора Апухтина в Академии художеств Узбекистана

Москва

Выставка произведений из коллекции индийского искусства Евгения Немоляева и работ художника Алексея Мандыча «Ты такой же как и сам я»

Москва

Выставка Людмилы Крутиковой и Валерия Орлова «Грани жизни/Грани формы»

Москва

Выставка Тимофея Малярова и Ольги Симоновой «Играть можно»

Москва

Персональная выставка Олеси Новиковой «Сарафаны сна»

Москва

Персональная выставка Сергея Копылова «Сретение»

ДомойМоскваВыставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых в столице

Выставка Русского музея на ВДНХ стала одной из самых посещаемых в столице

editor
By editor
21
москва - вднх
Фото: пресс-служба ВДНХ

В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ было представлено 115 произведений, посвященных столице. Некоторые из них покинули залы Русского музея впервые.

Выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» стала одной из самых посещаемых в столице. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

«За пять месяцев выставку, организованную в рамках цикла масштабных международных и национальных культурных проектов в городских музеях, увидели свыше 330 тысяч человек. В павильоне № 1 «Центральный» на ВДНХ было представлено 115 произведений, посвященных столице. Некоторые из них покинули залы Русского музея впервые. Для гостей проводили обзорные и тематические экскурсии, лекции», — написал Мэр Москвы.

Экспозиция вызвала особый интерес у школьников. Ребята смогли увидеть исторические события, которые изучают на уроках. Для учащихся организовали бесплатные экскурсии с учетом возраста, а также разнообразные образовательные мероприятия.

Юным посетителям предложили специальные маршрутные листы с заданиями. Всего выставку посетили около 125 тысяч школьников — это примерно 40 процентов от общего числа гостей, или каждый 10-й учащийся Москвы.

Предыдущая статья
Большое интервью с соучредителем и коммерческим директором Лаборатории ДНКОМ Юлией Исаевой: «Медицина будущего начинается с ответственности перед собой»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru