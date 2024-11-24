Гостями Выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики стали свыше трех миллионов человек

23 ноября 2019 года, после завершения реставрации павильона № 14, открылся Выставочно-торговый центр Азербайджанской Республики. За пять лет гостями центра стали свыше трех миллионов человек.

Павильон № 14 — объект культурного наследия федерального значения, старейший павильон Главной выставки страны. Он был построен по проекту С.А. Дадашева и М.А. Усейнова в 1939 году и открыт вместе со Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой (первоначальное название ВДНХ). При разработке проекта архитекторы использовали образцы национального зодчества Азербайджана и классического стиля.

Экспозиция располагалась в шести залах: двух вводных, растениеводства, хлопка и ирригации, животно- и шелководства, культуры и быта. В 1959 году большая часть павильона стала представлять промышленные достижения Азербайджана, в том числе основной отрасли — нефтедобычи. Здесь демонстрировалась модель установки для сверхглубокого бурения, макет промысла закрытого сбора нефти и газа, приборы для добычи и контроля. В разделе сельского хозяйства основной темой был хлопок. В том же году к заднему фасаду пристроили стеклянную оранжерею — зимний сад с растениями, привезенными из республики.

До 1963-го павильон назывался «Азербайджанская ССР». Затем здесь разместилась экспозиция «Вычислительная техника», рассказывающая о производстве электронно-вычислительных, управляющих машин и оргтехники. В павильоне были представлены новейшие разработки советских ученых и конструкторов в этой важной отрасли.

В 1966 году здание полностью закрыли фальшфасадом из стекла и металла с надписью «ВТ» («Вычислительная техника»). В результате исторический облик павильона скрыли от посетителей ВДНХ на несколько десятилетий. В 1967 году была проведена реконструкция по проекту архитектора Л.И. Мариновского. В 1990-е годы площади павильона сдали в аренду под торговые помещения, не имевшие отношения к Азербайджану.

В 2014-м было подписано межправительственное соглашение о создании национального центра Азербайджанской Республики в павильоне № 14 сроком на 50 лет. Тогда же началась реставрация здания. В первую очередь специалисты демонтировали фальшфасад. Открылся исторический облик здания, украшенного этническими майоликовыми узорами и советской символикой. Следующий этап восстановления исторического облика павильона начался в 2018 году. В частности, в портале главного входа отреставрировали сталактитовый свод, украшенный виноградными лозами, а также лепной декор. Кроме того, восстановили гранитную парадную лестницу, цоколь, штукатурный слой стен, керамический декор главного фасада, карнизы, металлоконструкции оранжереи и стилобат.

Помимо этого, были воссозданы все элементы входной группы: парадный дверной блок, чаши двух парных фонтанов и исторические скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка», изготовленные по сохранившимся авторским слепкам из фонда Азербайджанского национального музея искусств.

Специалисты также отреставрировали и восстановили уникальные витражи шебеке — заполненные разноцветными стеклами решетки из орехового дерева, которые азербайджанские мастера собирают на родине из мелких деталей без использования гвоздей.

Главная гордость павильона — сохранившиеся интерьеры 1939 года. В ходе работ раскрыли исторические световые фонари, привели в порядок кирпичную кладку стен и декоративные элементы, плафоны на потолке, мраморную облицовку пилястр и цоколи. Мастера восстановили полихромную покраску узора потолков, олицетворяющую национальное ковроткачество, и воссоздали мозаичное покрытие мраморных полов.

Официальная церемония открытия отреставрированного павильона прошла в ноябре 2019 года.

Новая жизнь старейшего павильона

В обновленном павильоне № 14 разместилась постоянно действующая музейная экспозиция, знакомящая гостей с ремеслами, историей, культурой и развитием Азербайджана. Также здесь есть зал для презентаций, библиотека, торговая зона и оранжерея, в которой разбит ботанический сад. Редкие разновидности растений цветут круглый год, создавая атмосферу живописного края. Здесь можно увидеть, к примеру, гранатовое и оливковое деревья, цитрусовые, а также разнообразные цветы. В центре оранжереи расположен исторический фонтан с золотыми рыбками. Ранее считалось, что он утрачен: в 1990-е годы в павильоне велась торговля и его чаша была залита бетоном. Во время восстановительных работ фонтан обнаружили и отреставрировали. Кроме того, в оранжерее проходят концерты классической и современной музыки.

За пять лет работы Выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики здесь регулярно проходят тематические мастер-классы, концерты, выставки. Так, в настоящее время в павильоне действует персональная выставка «Джаид Джемаль: Азербайджан ― душа моя». Профессор Джаид Шамильевич Джемаль — заслуженный художник России, член Союза художников СССР, Азербайджана, России и Монголии, член Московского союза художников и Международного художественного фонда. На выставке гости ВДНХ могут увидеть эксклюзивные работы талантливого живописца.