Группа UGLI стала победителем третьего сезона музыкального шоу «Залетай в тренды»

22 ноября вышел финальный эпизод популярного музыкального шоу талантов «Залетай в тренды» в сообществе VK-видео, на платформе CHILL. По результатам народного голосования победителем третьего сезона стала группа UGLI из Санкт-Петербурга из команды Клавы Коки.

На итоговом концерте финалисты исполнили песни вместе со своими наставниками. Группа Без Пяти выступила вместе с ЕГОРОМ ШИПОМ с треком «Прости», группа Рейс 22 исполнила песню «Нирвана» с Natan, а группа UGLI спела в дуэте с Клавой Кокой, исполнив песню «Молодость».

«Я безумно рад и вдохновлен этим проектом. Тот факт, что кто-то не дошел до финала, не означает, что они остались незамеченными. Уверен, что наставники поддержат каждого участника. Огромное спасибо нашему жюри и всем участникам, которые были с нами», – прокомментировал Natan.

«Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто выступает на сцене за невероятный талант и труд, а также зрителей, которые сделали этот вечер особенным. На самом деле проект меня многому научил. Я познакомился с замечательными талантливыми людьми, с которыми у нас впереди много совместной работы», – отметил ЕГОР ШИП.

«Я получила от проекта гораздо больше, чем ожидала! Огромное спасибо всем участникам, которые в течение долгих недель дарили нам эмоции и песни. Представьте, сколько потрясающей музыки появилось благодаря шоу “Залетай в тренды” и сколько талантливых артистов мы открыли для себя! На самом деле, самая важная победа — это любовь зрителей. Возможно, среди участников, не дошедших до финала, тоже есть будущие звезды, в это очень хочется верить. А ребятами, которые достигли финала, я искренне горжусь, каждым из них и каждой песней, которая была ими создана. Их путь уже поднимает их на новые высоты. Мне хочется повторить этот опыт, что в моей работе бывает довольно редко», – призналась Клава Кока.

К составу жюри в последнем эпизоде присоединился генеральный директор Black Star Павел Курьянов (Пашу). Он оценивал выступление каждого участника. Символическим трофеем за победу группы UGLI стал огромный бургер, а главный приз – совместный трек с Клавой Кокой и предложение контракта с лейблом. И еще одним сюрпризом для всех стало предложение Пашу о сотрудничестве с молодым начинающим артистом Navzzdohe.

«Я наблюдал за участниками шоу, интересными и талантливыми артистами, и заметил, что многие из них сделали серьезный прогресс. Например, были те, кто изначально отставал, но затем набрал обороты. Но я поддерживаю выбор наставников, ведь очевидно, что они выбирали артистов, которые им близки, а это один из ключевых элементов шоу. Я смотрел на всех как продюсер и сделал свои выводы. Жду, когда все покажут себя, ведь конкурс – своего рода трамплин и старт, и на этом не нужно останавливаться!» – подчеркнул генеральный директор Black Star Пашу.