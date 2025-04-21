В Музеях Московского Кремля проходит выставка «Изысканная трапеза. История еды в древнем Китае»

Неоднократно в Музеях Московского Кремля мы могли видеть предметы из Китая. Данная выставка – не исключение. Она богата историей и археологией, насыщенностью сведений о китайском трапезном церемониале, приготовлении пищи, культуре употребления чая и вина.

На экспозиции интересны не только экспонаты, предоставленные Национальным музеем Китая (Пекин), но и сопроводительные тексты. Их обязательно надо читать: культура древнего Китая сложная, многоуровневая. Бронза, подглазурная роспись, золото, кожа – материалы, из которых изготавливали кувшины, чаши, блюда, фляги. Употребление пищи в Китае считалось не только и не столько удовлетворением базовых потребностей, но и отдельным изысканным церемониалом, приносящим удовольствие. Говядина, например, относилась к самому высококачественному мясу (не в пример свинине), ибо быки использовались в сельском хозяйстве. Бесконтрольное потребление говядины было запрещено, такое мясо употребляли в пищу привилегированные слои населения.

Китайцы не только ели на красивой посуде – пиршество сопровождалось танцами, музыкой, акробатикой, застольными играми и театральными представлениями. Конечно, на китайских кухонных изделиях мы можем видеть и их традиционный декор. Так, на фляге для хранения вина или воды поверхность украшена драконами. На золотом блюде могло быть расположено имя мастера. Для того чтобы больше и полнее познакомиться с китайской культурой еды, Музеи Московского Кремля подготовили лекционный цикл, а также интерактивные занятия для детей.

Марина АБРАМОВА