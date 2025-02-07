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В сети состоялась премьера трейлера «Роднина»

editor
By editor
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Фильм снят по мотивам автобиографической книги Ирины Константиновны Родниной «Слеза чемпионки».

Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру – возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

Владислава Самохина, исполнительница роли Ирины Родниной: «Для подготовки к роли я смотрела много спортивной хроники, документальных фильмов и интервью, читала всевозможную литературу. В большей степени мне, конечно, помог режиссер Константин Статский: он направлял, советовал, иногда мне было достаточно одного его слова, чтобы понять, что нужно в той или иной сцене!

Эта картина о спорте и о всеобъемлющей любви. Думаю, это кино будет интересно зрителям разных возрастов: для кого-то оно станет знакомством с советским спортивным достоянием, кому-то подарит приятные воспоминания и бесконечную гордость, а, возможно, кого-то побудит начать заниматься фигурным катанием! Здорово посмотреть фильм в кинотеатре, так как в нем много сцен фигурного катания, и большой экран придаст большего погружения в этот чудесный вид спорта».

Евгений Ткачук, исполнитель роли Вячеслава Жукова: «Очень люблю фигурное катание, ведь для меня в первую очередь это жанр искусства, а уже потом спорт. И прикоснуться к нему было очень радостно и почетно, тем более в такой одиозной роли выдающегося тренера нашей страны, вырастившего целую плеяду фигуристов, ставших чемпионами мирового уровня. Да и сам в свои года он был передовым мастером такого уровня, что создавал элементы, не приходившие никому до него в голову, и только поэтому не имел медалей. Абсурд и трагедия сочетаются для меня в этой личности, и, конечно, я с удовольствием взялся за работу. Я смотрел видеоматериалы, читал статьи и ходил на тренировки в любое свободное время. Самая большая сложность была найти правдоподобие в бытовых сценах. Мой герой — человек эксцентричный, и на тренировках на льду ясно было, что делать, а вот дома и в быту возникали вопросы».

Съемки фильма проходили в Екатеринбурге и Москве.

В главных ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Фёдор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьёв, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева и Александр Семчев. Режиссер проекта — Константин Статский.

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