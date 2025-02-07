В сети состоялась премьера трейлера «Роднина»

Фильм снят по мотивам автобиографической книги Ирины Константиновны Родниной «Слеза чемпионки».

Впервые встав на лед, маленькая Ира понимает, что нашла свое призвание. Спустя годы талантливая спортсменка идет к заветной золотой медали, но судьба преподносит ей настоящие испытания. Преодолев тяжелую болезнь, измену партнера, конфликт с тренером, Ирина Роднина обретает настоящую любовь и, благодаря невероятной силе духа и жажде победы, бросает вызов всему миру – возвращается на лед, чтобы стать легендой советского и мирового спорта.

Владислава Самохина, исполнительница роли Ирины Родниной: «Для подготовки к роли я смотрела много спортивной хроники, документальных фильмов и интервью, читала всевозможную литературу. В большей степени мне, конечно, помог режиссер Константин Статский: он направлял, советовал, иногда мне было достаточно одного его слова, чтобы понять, что нужно в той или иной сцене!

Эта картина о спорте и о всеобъемлющей любви. Думаю, это кино будет интересно зрителям разных возрастов: для кого-то оно станет знакомством с советским спортивным достоянием, кому-то подарит приятные воспоминания и бесконечную гордость, а, возможно, кого-то побудит начать заниматься фигурным катанием! Здорово посмотреть фильм в кинотеатре, так как в нем много сцен фигурного катания, и большой экран придаст большего погружения в этот чудесный вид спорта».

Евгений Ткачук, исполнитель роли Вячеслава Жукова: «Очень люблю фигурное катание, ведь для меня в первую очередь это жанр искусства, а уже потом спорт. И прикоснуться к нему было очень радостно и почетно, тем более в такой одиозной роли выдающегося тренера нашей страны, вырастившего целую плеяду фигуристов, ставших чемпионами мирового уровня. Да и сам в свои года он был передовым мастером такого уровня, что создавал элементы, не приходившие никому до него в голову, и только поэтому не имел медалей. Абсурд и трагедия сочетаются для меня в этой личности, и, конечно, я с удовольствием взялся за работу. Я смотрел видеоматериалы, читал статьи и ходил на тренировки в любое свободное время. Самая большая сложность была найти правдоподобие в бытовых сценах. Мой герой — человек эксцентричный, и на тренировках на льду ясно было, что делать, а вот дома и в быту возникали вопросы».

Съемки фильма проходили в Екатеринбурге и Москве.

В главных ролях: Владислава Самохина, Евгений Ткачук, Иван Колесников, Фёдор Федотов, Мария Миронова, Игорь Петренко, Даниил Воробьёв, Марат Башаров, Виктория Полторак, Алексей Маклаков, Стася Милославская, Алексей Ягудин, Ольга Бодрова, Александра Бикеева и Александр Семчев. Режиссер проекта — Константин Статский.