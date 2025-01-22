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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В сети появился тизер-трейлер масштабного художественного фильма «Первый на Олимпе»

editor
By editor
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Картина «Первый на Олимпе» основана на реальных событиях и посвящена уникальной фигуре – легенде советского гребного спорта, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону Европы — ленинградцу Юрию Тюкалову.

За полгода до начала съемок все актеры, играющие гребцов, в том числе Глеб Калюжный и Артем Быстров, начали обучение академической гребле. Тренировки с актерами проводили заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Виталий Елисеев и серебряный призер Чемпионата мира, мастер спорта международного класса, главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зелюкович. Главным консультантом выступал мастер спорта Олег Волобуев.

Глеб Калюжный, исполнитель роли Юрия Тюкалова:

«Гребля – самый сложный вид спорта, который мне когда-либо доводилось осваивать. Это намного сложнее, чем кажется, намного интереснее. И это что-то, что уже навсегда с тобой, вот как ты на велосипеде научился один раз ездить, вот, вроде, так научился грести. Здесь задействованы 95% групп мышц, потому что это действительно непросто».

Артём Михалков, режиссер:

«В водных сценах трюки исполняют непосредственно артисты. Гребля – сложнейший вид спорта. И тут надо иметь абсолютную синхронность. В связи с этим, конечно, без тренировок было бы невозможно делать те кадры, которые мы делали с Глебом Калюжным и Артёмом Быстровым. Благодаря нашим актерам, которые к старту съемок уже сидели в лодках, постоянно тренировались, мы смогли воплощать самые смелые решения. Конечно, под пристальным вниманием наших консультантов, профессиональных спортсменов, которые каждый день были на площадке в постоянном контакте с артистами».

Виталий Елисеев, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, консультант и тренер по гребле:

«Было интересно, потому что все были позитивно настроены на учебу и на то, чтобы узнать, что это такое. Не зря говорят – «Мили делают чемпионов», точно так же, как и объем выполненной работы позволяет приобрести навык и понимание, что делать. Наши ученики быстро все схватывали и, что важно, были психологически настроены, хотя самые первые уроки показали, насколько это непросто».

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