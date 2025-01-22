В сети появился тизер-трейлер масштабного художественного фильма «Первый на Олимпе»

Картина «Первый на Олимпе» основана на реальных событиях и посвящена уникальной фигуре – легенде советского гребного спорта, двукратному олимпийскому чемпиону, шестикратному чемпиону Европы — ленинградцу Юрию Тюкалову.

За полгода до начала съемок все актеры, играющие гребцов, в том числе Глеб Калюжный и Артем Быстров, начали обучение академической гребле. Тренировки с актерами проводили заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Виталий Елисеев и серебряный призер Чемпионата мира, мастер спорта международного класса, главный тренер сборной России по академической гребле Юрий Зелюкович. Главным консультантом выступал мастер спорта Олег Волобуев.

Глеб Калюжный, исполнитель роли Юрия Тюкалова:

«Гребля – самый сложный вид спорта, который мне когда-либо доводилось осваивать. Это намного сложнее, чем кажется, намного интереснее. И это что-то, что уже навсегда с тобой, вот как ты на велосипеде научился один раз ездить, вот, вроде, так научился грести. Здесь задействованы 95% групп мышц, потому что это действительно непросто».

Артём Михалков, режиссер:

«В водных сценах трюки исполняют непосредственно артисты. Гребля – сложнейший вид спорта. И тут надо иметь абсолютную синхронность. В связи с этим, конечно, без тренировок было бы невозможно делать те кадры, которые мы делали с Глебом Калюжным и Артёмом Быстровым. Благодаря нашим актерам, которые к старту съемок уже сидели в лодках, постоянно тренировались, мы смогли воплощать самые смелые решения. Конечно, под пристальным вниманием наших консультантов, профессиональных спортсменов, которые каждый день были на площадке в постоянном контакте с артистами».

Виталий Елисеев, заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер Олимпийских игр, двукратный чемпион мира, консультант и тренер по гребле:

«Было интересно, потому что все были позитивно настроены на учебу и на то, чтобы узнать, что это такое. Не зря говорят – «Мили делают чемпионов», точно так же, как и объем выполненной работы позволяет приобрести навык и понимание, что делать. Наши ученики быстро все схватывали и, что важно, были психологически настроены, хотя самые первые уроки показали, насколько это непросто».