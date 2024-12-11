ГПМ Радио вручен спецприз «Премии Рунета 2024» за видеопроект «Человек дела»

9 декабря в Третьяковской галерее прошла торжественная церемония вручения «Премии Рунета 2024». Специальным призом в номинации «Экономика и Бизнес» отмечен видеопроект «Авторадио» «Человек дела». Он рассказывает о юных талантах, сумевших самостоятельно начать свое дело.

«В 2024 году успешный эфирный проект получил продолжение в digital-формате как документальный сериал с героями в возрасте от 14 до 23 лет. Мы хотели показать целеустремленных, верящих в себя ребят, тех, кто является будущим экономики страны. Ведь люди бизнеса живут среди нас, и им тоже нужна поддержка. Идею поддержал Институт развития интернета, – говорит руководитель проекта, директор по корпоративным отношениям и связям с государственными органами ГПМ Радио Юрий Анисимов. – Наш сериал вдохновляет и показывает, что бизнес и саморазвитие доступны каждому, вне зависимости от возраста. Уверен, высокая оценка экспертов послужит примером для всех молодых предпринимателей, покажет, как важно не сомневаться в себе, развивать деловые качества, верить в команду и стремиться к цели».

Молодые бизнесмены – драйвер развития инноваций и технического прогресса, считает исполнительный продюсер видеопроекта «Человек дела», представитель «ПодкастБара» Жанна Гительсон. «Сейчас государство активно продвигает молодежное предпринимательство, и деловым кругам также стоит наращивать объемы коммуникации с молодежными бизнес-проектами. «Человек дела» – один из форматов такой поддержки. Мы видим в этом направлении большой креативный и аудиторный потенциал. Такие проекты являются прекрасной реализацией национальных интересов страны, в которой мы живем и будущее которой строим все вместе», – отметила она.

В 2023-2024 гг. «Авторадио» при поддержке Фонда Росконгресс и АСИ провело два сезона конкурса российских брендов, благодаря чему сразу несколько бизнес-идей получили весомую финансовую и информационную поддержку на федеральном уровне. «Только в первом сезоне за 1,5 месяца на радиостанцию поступило свыше 700 заявок от владельцев малого и среднего бизнеса. Лучшие получили крупные денежные призы, а победитель – шанс рассказать о своем деле лично президенту РФ Владимиру Путину. Огромный интерес аудитории вдохновил нас на второй сезон, и то, что проект действительно вызвал большой резонанс, говорит его развитие в видеоформате. Благодарим Росконгресс и Агентство стратегических инициатив за содействие и ждем продолжения проекта как в эфире, так и на цифровых платформах», – подчеркнул продюсер «Авторадио» Олег Балыков.