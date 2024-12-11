РАО обеспечивает вещателям право на легальную трансляцию музыки, а правообладателям – получение заслуженного вознаграждения

Существует несколько способов онлайн-вещания. Оно может осуществляться исключительно в сети Интернет, что называется, веб-трансляцией (webcasting), а также одновременно в нескольких средах (simulcasting), когда, например, вещание происходит в эфире и параллельно транслируется через интернет. При этом вещание в интернете может происходить непосредственно на сайте самого теле- или радиоканала, а также на сайтах различных онлайн-сервисов и в социальных сетях, объединяющих множество телевизионных или радиоканалов. По оценкам экспертов, значительная часть потребления телевидения и радио осуществляется именно через интернет-стриминг. О взаимодействий авторов контента и распространителей в рамках правового поля рассказал заместитель генерального директора Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности, руководитель Управления по работе с вещательными организациями Российского Авторского Общества, кандидат юридических наук Игорь Алексеевич Куницын.

Коллективное управление правами в сфере телерадиовещания

Из отчетов самих вещателей следует, что на протяжении одного года в процессе онлайн-вещания сотни телевизионных и радиоканалов работают с миллионами авторских произведений и фонограмм, используя творческий труд десятков тысяч композиторов, поэтов и других авторов, а также исполнителей, артистов и их творческих коллективов, студий звукозаписи, создателей аудиовизуального контента и других правообладателей. В условиях такого массового использования объектов авторского права и смежных прав и огромного количества правообладателей для правомерного использования этих объектов каждому теле- или радиоканалу потребовалось бы заключить тысячи лицензионных договоров, а правообладателям пришлось бы администрировать использование результатов своего творческого труда на тысячах каналов.

С целью снижения транзакционных, административных, организационных и экономических издержек для сторон во всем мире для лицензирования использования музыкального контента на телевидении и радио используется механизм коллективного управления правами. В его основе лежит очень простая идея: радио- и телеканалам не нужно получать разрешение у каждого правообладателя на использование каждого произведения, и, наоборот, каждому правообладателю нет никакой необходимости обращаться во все вещательные организации. Указанные лица осуществляют лицензирование посредством одного окна, которым является организация по коллективному управлению правами (ОКУП). Во всех странах мира деятельность ОКУП на протяжении более 100 лет показала свою эффективность и безальтернативность.

Этот механизм позволяет каждому вещателю получать так называемые «бланкетные» лицензии, которые являются законной формой разрешения использовать неограниченное число результатов интеллектуальной деятельности любых правообладателей. Затем перечисленное в ОКУП вещателем вознаграждение выплачивается правообладателям. Такой механизм очистки прав применяется за использование их произведений путем онлайн-вещания.

Правомерное использование музыки онлайн возможно только при условии выплаты вознаграждения правообладателям

Согласно Гражданскому кодексу РФ, охрана предоставляется результатам интеллектуальной деятельности независимо от того, в какой форме они выражены, в аналоговой или цифровой. При этом в законе вещание онлайн не выделено в виде отдельного способа использования, что совершенно не означает отсутствия такого правомочия у правообладателей. Гражданский кодекс РФ содержит однозначное положение: автору произведения принадлежит исключительное право использовать произведение любым не противоречащим закону способом. Под словом «любым» следует понимать, что автору принадлежат такие правомочия, которые в законе прямо не перечисляются.

Более того, понятие «сообщение», используемое в ГК РФ, включает в себя любое действие, посредством которого произведение становится доступным для слухового и (или) зрительного восприятия независимо от его фактического восприятия публикой. В Договоре по авторским правам Всемирной организации интеллектуальной собственности, к которому присоединилась Российская Федерация, установлено, что авторы литературных и художественных произведений пользуются исключительным правом разрешать любое сообщение своих произведений для всеобщего сведения по проводам или средствами беспроволочной связи. Учитывая то, что рассматриваемое правомочие включает любое сообщение, оно распространяется и на трансляцию телевизионного и радиоканала по сети Интернет, поскольку такая трансляция (передача) выступает здесь лишь в качестве одной из возможных технологий доставки сигнала (наряду, например, с кабельными или спутниковыми сетями) в одной из физических сред, перечисленных в ГК РФ. Именно этим объясняется тот факт, что в ГК РФ используется технологически нейтральная формулировка и вещание в интернете не прописано в качестве отдельного способа использования.

Стоит отметить, что очень часто рассматриваемый выше способ использования путают с другим, отдельным способом использования, именуемым ГК РФ как «доведение произведения до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого места и в любое время по собственному выбору». Происходит это потому, что такой способ, как «доведение до всеобщего сведения», характерен исключительно для использования произведений и фонограмм в сети Интернет и введен в ГК РФ именно с той целью, чтобы предоставить охрану указанным объектам в таких случаях, когда они используются, например, путем предоставления доступа к плейлистам с отдельными музыкальными треками или видеороликами, в том числе с возможностью скачивания, а также доступа к отдельным аудиовизуальным произведениям онлайн.

Между сообщением для всеобщего сведения и доведением до всеобщего сведения имеются весьма существенные различия.

Во-первых, при сообщении сигнала теле- или радиоканала происходит передача непрерывного сигнала, содержащего поток данных. В этом потоке данных получить доступ к конкретному произведению или фонограмме «по собственному выбору» не представляется возможным, поскольку содержимое такого сигнала формируется вещателем, а конечный получатель сигнала не имеет возможности сделать выбор вне диапазона времени передачи и последовательности, заданной вещателем.

Во-вторых, сообщение (трансляция) сигнала происходит независимо от фактического восприятия публикой соответствующего канала. В противоположность этому при доведении до всеобщего сведения доступ к произведению из любого места и в любое время предоставляется адресно конкретному лицу и по его запросу.

В-третьих, сообщение сигнала телевизионного и радиоканала не подразумевает сохранения конкретного произведения или фонограммы у конечного пользователя, за исключением случаев использования технических приспособлений, кеширования данных или использования специального функционала программного обеспечения, позволяющего осуществить запись в память приемного устройства. Однако при этом сохраняется не конкретное произведение или фонограмма, а выбранная пользователем часть непрерывного сигнала. При этом правомочие «сообщения» на такую запись уже не распространяется.

Понимание разницы между этими двумя способами использования критически важно с точки зрения правовых последствий, которые возникают при их фактической реализации. В ряде случаев отсутствие такого понимания становится причиной неправильной квалификации способов использования и, как следствие, неверной оценки мер, необходимых для правомерного использования музыкального контента, а также рисков для вещателя, возникающих вследствие непринятия таких мер.

Особое внимание здесь следует обратить на условия правомерного использования музыки в составе аудиовизуальных произведений (АВП) при их сообщении в сети Интернет по телевидению. Для этого музыкальное произведение должно быть включено в состав АВП на основе договоров между изготовителем АВП и авторами такого произведения. В свою очередь, изготовитель АВП на основании лицензионного договора предоставляет соответствующие права на использование АВП, включая права на онлайн-вещание, вещателю. При этом вещатель обязан осуществлять выплату авторского вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений, включенных в состав АВП, предусмотренного п. 3 ст. 1263 ГК РФ, за каждый факт трансляции или ретрансляции АВП в составе телеканала независимо от наличия или отсутствия у вещателя прав на такое АВП. Согласно Определению Конституционного суда РФ от 16 мая 2023 года № 1031-О данное право направлено на обеспечение разумной стабильности законодательного регулирования посредством сохранения в нем предоставленного композиторам права на вознаграждение и тем самым на достижение баланса между правами и обязанностями участников гражданских правоотношений по поводу создания и использования аудиовизуального произведения.

Полномочия РАО

Полномочия РАО в этом вопросе основаны на действующем законодательстве Российской Федерации, а их реализация направлена не только на защиту интересов правообладателей, но также на обеспечение стабильности в экономической деятельности пользователей. Процесс лицензирования использования музыкальных произведений и сбор вознаграждения осуществляются строго в соответствии с государственной аккредитацией. Полномочия РАО основаны на договорах о передаче полномочий, заключаемых с правообладателями, и соглашениях о взаимном представительстве с зарубежными ОКУП. В указанных документах дополнительно могут содержаться положения о передаче полномочий на выдачу разрешений и осуществление сбора вознаграждения не только за сообщение их произведений офлайн, но также в случае их распространения путем сообщения в сети Интернет.

В этой связи необходимо отметить, что лицензирование вещания онлайн российскими ОКУП осуществляется уже примерно полтора десятка лет. Это позволяет РАО наряду с другими аналогичными иностранными организациями предоставлять пользователям возможность правомерно использовать музыкальный контент, а правообладателям — получать справедливое вознаграждение. Более того, использование для этого механизма коллективного управления правами предусмотрено генеральными соглашениями с такими отраслевыми организациями, как Российская Академия Радио и Евразийская Академия Телевидения и Радио.

В последние несколько лет РАО активизировало работу по пресечению неправомерного использования музыки в интернете. Когда с пользователем не удается договориться о заключении договора, РАО в качестве крайней меры вынуждено обращаться в суд. Сегодня можно говорить о сформировавшейся судебной практике в этой сфере. Российским Авторским Обществом в суды было направлено более трех десятков исковых заявлений. Результат всех дел один: как правило, вещатели в итоге заключали соответствующие договоры. Однако приходится констатировать, что активность РАО сильно беспокоит возможных нарушителей закона, которые пытаются избежать ответственности. Но, как показывает практика, безуспешно.

Защита интересов правообладателей

Гражданским кодексом РФ установлено, что организации по управлению правами на коллективной основе вправе от имени правообладателей или от своего имени предъявлять требования в суде, а также совершать иные юридические действия, необходимые для защиты прав, переданных им в управление на коллективной основе.

В случае выявления неправомерного использования музыкальных произведений и фонограмм алгоритм действий организаций по коллективному управлению правами определяется ГК РФ, Законом РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1 (Закон о СМИ), другими нормативно-правовыми актами. Правомерные действия РАО подтверждаются выводами, содержащимися в Обзоре судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ 29 мая 2024 года (Обзор).

Закон о СМИ обязывает редакцию телеканала соблюдать авторские права, а также иные права на интеллектуальную собственность. При этом, согласно Обзору, объекты авторских и (или) смежных прав, размещенные на сайте в сети Интернет, непосредственно используются владельцем сайта, если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств. По общему правилу, если иное также не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, считается, что владельцем сайта является администратор доменного имени, отсылающего на соответствующий сайт.

В свете этих положений, в частности, определение лица, на котором лежит обязанность соблюдать правомерность распространения СМИ, происходит в зависимости от того, распространяется ли канал на собственном сайте вещателя или на сайте (в мобильном приложении), администрируемом другим лицом (сторонним сервисом). В первом случае таким лицом является администратор сайта, который зачастую также является вещателем канала и одновременно учредителем СМИ.

Во втором случае действия ОКУПа зависят от отношений между лицом, распространяющим канал, и онлайн-сервисом. В ряде случаев такие юридические отношения между этими лицами вообще отсутствуют, и ОКУП сталкивается с фактами не только неправомерного использования музыкального контента, но и такого же неправомерного распространения СМИ в целом (т. е. нарушающего права вещателя). Однако даже если такие отношения существуют, в рассматриваемом случае на этапе выявления использования музыкального контента определить ответственное лицо не представляется возможным. В этой ситуации адресатами соответствующего обращения со стороны ОКУПа могут стать оба эти лица, а определение лица, которое является пользователем с точки зрения закона, происходит либо в процессе переговоров, либо в ходе судебного разбирательства.

Если в договорах между телеканалом и онлайн-сервисом имеются положения о том, что выплаты правообладателям обязан осуществлять непосредственно телеканал, как правило, принимая во внимание принцип свободы договора и сложившуюся в отрасли договорную практику, соглашение с ОКУП должно заключать лицо, которое добровольно приняло на себя такие обязанности. При этом нужно констатировать, что фактически сложившаяся практика не отражает реальный баланс интересов в отношении «очистки» прав между вещателями и онлайн-сервисами, позволяя последним избегать выполнения обязанностей, возлагаемых на них законом. Однако, похоже, это устраивает телекомпании и на рынке по этому поводу сложился молчаливый консенсус, что принимается и учитывается ОКУП.

Вместе с тем специалисты РАО отмечают, что при таком механизме очистки прав возникает правовая коллизия в связи с противоречиями между принципом свободы договора и императивными, т. е. обязательными к исполнению, нормами ГК РФ, определяющими в качестве пользователя объекта авторских и смежных прав лицо, которое прямо и непосредственно осуществляет действие по использованию произведения. Поэтому весьма вероятно, что данная практика рано или поздно станет предметом отдельного рассмотрения высшими судебными инстанциями.

Главный вопрос: откуда права?

ОКУПы выступают в гражданских правоотношениях наравне с другими участниками рынка. Поэтому если пользователь оспаривает необходимость заключения договора с РАО для правомерного использования музыкальных и иных произведений в процессе онлайн-вещания, то, как во взаимоотношениях с любыми другими хозяйствующими субъектами, гражданский спор может быть разрешен цивилизованным способом — в порядке гражданского или арбитражного судопроизводства. Однако, как показывает практика, разрешение дела заканчивается на этапе фактического выяснения обстоятельств, когда пользователю предлагается ответить на единственный ключевой вопрос: на каких правовых основаниях происходит использование авторского контента в процессе онлайн-вещания? До настоящего времени ни один вещатель не смог предоставить договоры на каждый случай использования музыки, заключенные с каждым правообладателем.

Сложившийся механизм лицензирования онлайн-вещания имеет очень значимые правовые и экономические последствия для всех участников рынка, транслирующих телевизионные и радиоканалы в интернете. В этой связи важно понимать, что невозможность осуществления правообладателями своих прав в этой сфере через одну организацию по коллективному управлению правами автоматически будет свидетельствовать о полной нелегитимности такого использования всеми участниками рынка.

В свою очередь, это означало бы необходимость для каждого вещателя заключения с каждым правообладателем прямых договоров, которые на сегодняшний день, как показывает практика, не заключаются. Более того, такие договоры не могут быть заключены ни технически, ни юридически, в том числе из-за действия санкций недружественных стран против Российской Федерации. Фактически это будет означать полный запрет на онлайн-вещание теле- и радиоканалов на территории нашей страны. Как представляется, такое положение вещей не отвечает ни интересам отрасли телерадиовещания, ни интересам правообладателей. Именно поэтому РАО призывает вещателей к сотрудничеству для сохранения юридической определенности и экономической устойчивости в сфере онлайн-вещания.