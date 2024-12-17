Грандиозное шоу: как прошел сольный концерты группы «Дискотека Авария»

В Москве, в пятницу 13 декабря, состоялся грандиозный сольный концерт легендарной группы «Дискотека Авария». Это первое большое шоу артистов за последние три года в столице.

Публика долго ждала этого момента, поэтому зал был полностью заполнен поклонниками, которые с восторгом встретили любимых артистов. В репертуаре концерта звучали как старые хиты, так и новые композиции, которые уже завоевали сердца фанатов.

«Дискотека Авария» всегда удивляет современными световыми и визуальными решениями, спецэффектами, танцами, и, конечно, той самой атмосферой, которая всегда царит на концертах группы. И этот раз — не исключение! С первых минут зрителей ждала мощнейшая энергетика, драйв, песни одна за другой и нескончаемые танцы.

После окончания концерта поклонники желали продолжения и просили выступить на «Бис!», не желая отпускать любимых артистов. Парни вышли на сцену под взрыв оваций, исполнив несколько треков, среди которых была и «Новогодняя», неофициальный гимн Нового года страны, которому в этом году исполнилось 25 лет!

Музыканты отметили, что соскучились по своим поклонникам и готовы дарить свою музыку с еще большей энергией и страстью. Концерт стал настоящим праздником для всех, кто пришел поддержать «Дискотеку Аварию». Артисты также признались, что уже размышляют над шоу в честь юбилея группы, который, кстати, будет уже в следующем году — 35 лет со дня основания.