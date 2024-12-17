Исакова, Алентова, Жизневский, Верник: «Звезда Театрала» назвала лауреатов!

В Театре имени Вахтангова объявили имена лауреатов главной театральной премии зрительских симпатий – «Звезда Театрала». Победителей в этом году выбирали более 178 тысяч человек – именно столько зрителей проголосовали за номинантов на сайте Премии. Это на 55 тысяч больше, чем в прошлом году.

Лучшей женской ролью в театральном сезоне 2023/24 зрительское жюри признало актерскую работу Евгении Крегжде в спектакле по произведению Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке» (Театр им. Вахтангова), где актриса сыграла Марину. За лучшую мужскую роль наградили Игоря Верника – он примерил на себя образ Арбенина в постановке «Маскарад с закрытыми глазами» (МХТ им. Чехова). Лучшим режиссером минувшего сезона зрители выбрали Ивана Поповски за спектакль «Обыкновенное чудо» в Театре им. Вахтангова.

«Мы считаем очень важным сохранять персональные номинации. Спектакль, конечно, дело коллективное, но зрители идут прежде всего на любимых актеров, на режиссерские имена, и мы это видим по итогам голосования – самая большая активность именно в персональных номинациях. Награда зрителей по-настоящему окрыляет и актеров, и режиссеров. Поэтому к следующей премии мы намерены расширить список персональных номинаций, чтобы у самого массового зрительского жюри из более чем 80 стран мира была возможность выразить свою признательность и любовь как можно большему числу актеров и режиссеров», – говорит президент премии, главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков.

В самой почетной номинации «Легенда сцены», где лауреатов по зрительским предложениям выбирает редколлегия журнала «Театрал» и утверждает Общественный совет премии, награду получили актриса Театра им. Пушкина Вера Алентова, звезда мирового балета Владимир Васильев и актер Театра им. Маяковского и Малого театра Михаил Филиппов.

Лучшими спектаклями большой и малой формы стали, соответственно, «Собачье сердце» Антона Фёдорова в Московском ТЮЗе и «Прозрачное сердце осени» Александра Коршунова в театре «Сфера». Лучшей музыкальной постановкой зрители признали «Маяковского» Алексея Франдетти в «Ленкоме Марка Захарова», а награду в номинации «Лучший спектакль для детей и юношества» получил «Дон Кихот» Алексея Чернышёва в Мастерской «12» Никиты Михалкова.

В специальной номинации «Лучший театр для всей семьи», приуроченной к учрежденному президентом России «Году семьи», дирекция премии отметила Театр РОСТА в Царицыно под руководством Нонны Гришаевой.

Лучшими ролями театральных актрисы и актера в кино стали работы Виктории Исаковой в фильме «Сто лет тому вперед» и Тихона Жизневского в картине «Майор Гром: Игра».

Всем лауреатам вручили фарфоровую статуэтку Мима, которая за 17 лет существования премии стала символом зрительской любви. Изящную статуэтку ручной работы специально для «Звезды Театрала» изготавливают в подмосковной студии Дмитрия и Елизаветы Кургановых Far for Maestro.

XVII Торжественную церемонию награждения поставил Александр Нестеров, главный режиссер Театра РОСТА в Царицыно. Он вместе с участниками вечера проверил всезнающие нейросети актерской техникой и режиссерской школой – на сцене развернулась битва цифрового и аналогового искусства, человека и искусственного интеллекта. В роли ведущих «Звезды Театрала» дебютировали актриса Московского Губернского театра Карина Андоленко и артист Театра имени Вахтангова Павел Попов.

Участники торжественной церемонии представили яркие театральные, музыкальные и модные сюрпризы. Фантастические образы драматических персонажей от дизайнера Надежды Шибиной, любимые песни в новом прочтении и, конечно, творческие подарки от артистов. За аккомпанемент и аранжировки в этот праздничный вечер отвечали пианист и композитор Николай Чермошенцев и его группа «Без нот». На сцену вышли джазовая певица Анна Бутурлина– известная своим выступлением на церемонии вручения премии «Оскар» – и звезда отечественных мюзиклов Наталия Быстрова. Музыкальный сюрприз для гостей церемонии подготовил актер и композитор Иван Замотаев, музыкант и солист оркестра «Виртуозы Москвы» Кирилл Солдатов и заслуженная артистка России Нонна Гришаева. Со сцены даже прозвучала песня, написанная специально для премии «Звезда Театрала».

Прямую трансляцию церемонии награждения по инициативе дирекции премии перевели на русский жестовый язык. В этом помогли представители московского Театра Мимики и Жеста. «Опыт прошлого года, когда мы впервые использовали русский жестовый язык, оказался исключительно позитивным. Мы получили много благодарственных отзывов от зрителей с проблемами слуха, которые писали нам, что участвовали ранее в голосовании, но не имели возможности полноценно наслаждаться церемонией награждения. Теперь этот барьер снят, и аудитория премии продолжает расширяться», – отмечает президент премии Валерий Яков.