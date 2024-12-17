Смотреть без рецепта

Медицина и театр. Разные языки, которые способны так сильно обогащать друг друга. Врачевать души и тела. Как рассказать о медиках современно, пламенно, неравнодушно – знает открывшийся год назад Театральный центр «На Плющихе» Сеченовского Университета, который поставил спектакль «Пути», ставший победителем грантового конкурса ООГО «Российский фонд Культуры»

Внимание к этой творческой работе привлекает уже сам жанр – «медицинская антиутопия». Действие разворачивается в будущем: в XXII веке медицина находится во власти искусственного интеллекта. Выпускник медуниверситета Алекс приходит на работу в клинику, управляемую ИИ, экосистемой «Панацея». Тестовые задания для новичка генерирует симулятор реальности: задачи прошлых столетий заставляют главного героя проверить не только свои знания, но и своё мироощущение. Медицинская антиутопия заставляет по-новому взглянуть на события давних времён и оценить риски будущего, в котором несмотря ни на что главной должна оставаться ценность человеческой жизни и борьба за здоровье каждого пациента.

Демонстрируя развитие технологий, авторы визуализировали те подходы, которые уже сейчас разрабатываются учёными. Методики будущего помогут усилить предсказательные возможности медицины, разработать профилактические препараты (например, вакцины), использовать данные нейросетей для постановки диагноза. При этом индивидуальный подход к лечению никуда не денется: напротив, именно связка «врач-больной» и успехи фармакогенетики позволят людям находить уникальные ключи к лечению. Возвращаясь к опыту прошлых столетий, Алекс понимает, что стерильность больших данных может работать только в руках талантливых и чутких медиков.

В числе медицинских кейсов в симуляторе реальности – московская чума 1771 года и работа военных медиков в годы Великой Отечественной войны. Третье задание окажется для главного героя главным испытанием: в попытке спасти современными методами умирающего Н.И. Пирогова Алекс пытается взломать «Панацею». Пациент, который нуждается в помощи, стал для врача важнее всех правил виртуального мира. Специалист не может оставаться «системным человеком» в тех случаях, когда нужен нетривиальный подход и оригинальные смелые решения. Ректор Сеченовского университета, профессор П.В. Глыбочко однажды сказал студентам: «Медицина – это не услуги. Это служение», – и это значит, что эту мысль будущим специалистам внушают со студенческой скамьи. И с ней невозможно поспорить – ни в какую эпоху, ни при каких технологиях.

Успех прошедшей премьеры во многом связан с работой одного из ключевых членов творческой команды – режиссера-постановщика Ольги Захаровой. Остроактуальная тема спектакля, уверенная режиссура, внимание к деталям и тексту, историческая достоверность и смелая фантазия, изящное нетривиальное визуальное оформление и самобытные решения, проникновенная музыка Альфреда Шнитке в исполнении инструментального ансамбля (музыкальный консультант Олеся Касьянова), прекрасный актерский состав — команда мастеров сцены (Андрей Сумцов, Евгений Булдаков, Андрей Субботин и др.) и молодых артистов, — кажется, это и есть рецепт удачного спектакля.

Обращение к историям и примерам прошлого символично для Сеченовки – старейшего отечественного медучреждения. Знаменитые учёные этого университета сотни раз сталкивались с неординарными ситуациями, ставшими в дальнейшем переломными для развития наук о жизни – такими ситуациями, что приводили к важным открытиям, которые сегодня кажутся нашей нормой. Наверное, именно поэтому учёные Первого медицинского понимают, что «новые возможности требуют новой ответственности».

Сама идея открыть городской драматический театр в системе здравоохранения, в ключевом медицинском вузе страны, в новом собственном Театральном центре, кажется большим шагом вперёд для всей высшей школы. Где, как ни в вузах, должны генерироваться и транслироваться смыслы, набирать силу яркие идеи, творить молодые специалисты? Говорить о важном, говорить о медицине будущего нужно не только на конференциях и форумах, но и здесь – в стенах театрального пространства, на языке, который объединяет поколения и заставляет задумываться «впрок».

То, что здание известного конструктивиста Константина Мельникова, получило второе рождение, – это отличный пример того, как работает гений места. А ещё один гений – литературы – А.П. Чехов, которым так гордится Первый медицинский, думаю, был бы рад, что образы врачей продолжают вдохновлять режиссёров. Надеемся, что новый городской театр быстро станет новой визитной карточкой культурной жизни столицы.