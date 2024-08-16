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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Грани Георгия Гараняна»

editor
By editor
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георгий гаранян

В московском цирке имени Юрия Никулина блистательным праздником «Грани Георгия Гараняна» 90-летие со дня рождения российского и советского саксофониста, композитора, аранжировщика, дирижёра маэстро Георгия Гараняна!

Место для проведения праздничного концерта было выбрано не случайно. Настоящее эффектное шоу с захватывающими номерами, завораживающие полёты воздушных гимнастов, тонкий юмор эксцентриков, концертные сольные номера джазовых музыкантов – вся эта мозаика жанров объединила зрителей музыкой маэстро Гараняна! Музыкой искренней и вдохновенной, наполненной лучистой энергией света! Такое уникальное действо и переплетение жанров было бы невозможно воплотить в обычном концертом зале!

Здесь была и своя символика — в 90-е годы Георгий Гаранян долгое время возглавлял оркестр Московского цирка на Цветном бульваре. И в этот вечер, в память о Художнике, его музыка звучала на арене во всём разнообразии. «Цирк – самое честное искусство, — говорил Гаранян,- здесь фокус или есть, или нет. Здесь я узнал, что такое настоящий труд. В цирке невероятно трудолюбивые люди».

«Грани Георгия Гараняна» — шоу в честь творчества маэстро сложил воедино режиссёр Георгий Долмазян, идею предложил продюсер Давид Смелянский. Программа вечера получилась поистине звёздной! В едином ансамбле выступили артисты разнообразных направлений искусства: академического, джазового, популярного и, конечно, циркового: Государственный камерный оркестр «Солисты Москвы», Ансамбль «Мелодия» Георгия Гараняна, Оркестр цирка Никулина на Цветном бульваре, Мариам Мерабова, Дмитрий Носков, Алла Рид, Даниил Крамер, Сергей и Андрей Просвирины, Анатолий Окулов, и другие артисты.

Фантастический вечер получился по-настоящему эксклюзивным. Таким же эксклюзивным и искромётным, как всё творчество легендарного маэстро Георгия Гараняна.

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