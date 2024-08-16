«Я знаю, ты горазда»: Стас Михайлов представил новую песню на стихи Михаила Гуцериева

16 августа – знаковый день для поклонников творчества Стаса Михайлова. Народный артист России представил новую песню «Я знаю, ты горазда». Стихи для неё написал известный поэт, лауреат авторитетных литературных премий Михаил Гуцериев. Он же, вместе с композитором Сергеем Ревтовым, является автором музыкальной композиции песни.

«Я знаю, ты горазда» – это лирическая баллада о мужском понимании любви, глубоких переживаниях и сложностях, которые она вызывает. Стихи к песне раскрывают драматизм чувственных переживаний героев, готовых идти на любые жертвы ради общего счастья.

Ты опять терзаешь мою душу,

Ты ревнуешь и опять молчишь.

Ты поверь, любить не очень трудно,

Если ты себя уговоришь…

Сомнения, ревность, обиды – это плата за возможность наслаждаться любимым человеком, обладать им. Ради полноты жизни герои готовы потерять часть себя.

Я задыхаюсь от жадных губ твоих,

Я просыпаюсь от нежных рук твоих.

Перед тобою я стал бессильным,

Перед тобою, такой красивой.

Стасу Михайлову удалось передать эмоциональный накал, которым дышат строки произведения. Исполнитель демонстрирует всю широту вокального диапазона: в начале исполнение близко к речитативу, а в кульминации это почти отчаянный крик.

«В данном случае, – говорит Стас о работе над песней, – я выступил только в роли исполнителя. Михаил Гуцериев написал слова и музыку этой композиции. В этих строчках есть жизнь! При знакомстве с новой песней для меня важно понимание чего-то нового, необычного. Стихи и музыка должны рождать яркие образы, заставлять переживать вместе с героями композиции. Всё это я увидел в новой песне, которая, уверен, станет хитом».

В репертуаре Стаса Михайлова это уже седьмая песня на стихи Михала Гуцериева. Певец и поэт органичны в творческом понимании жизни, её отражению в музыке и стихах. «Давай разлуке запретим», «Я жду звонка», «Озноб души», «Джокер» слушатели ценят за уникальность подачи, точность наблюдений, искренность, понятную большинству людей.

Песня «Я знаю, ты горазда» продолжает историю творческого союза, открывает его новую яркую страницу. В скором времени многомиллионную аудиторию любителей творчества Михаила Гуцериева и Стаса Михайлова ждёт ещё одна яркая композиция, в которой Стас выступает автором музыки.

«С Михаилом Сафарбековичем мне повезло, – говорит певец. – Все песни были написаны на одном дыхании. Конечно, мы не работаем вместе каждый день. Но это редкая удача – быть соавтором этого талантливого замечательного человека».

Любовь прекрасна, несмотря на её двойственность – такова суть песни «Я знаю, ты горазда». Научиться ценить все стороны прекрасного чувства – вот подлинное счастье для двоих.

«Я знаю, ты горазда» – песня с очень глубоким, но понятным каждому слушателю смыслом, – говорит Стас Михайлов. – Песня потрясающая, чувственная, искренняя, настоящая. Хочу, чтобы каждый из вас, слушателей, пережил с нами эту бурю эмоций и чувств».