«Воспоминания»: коллективная арт-выставка в Москве

14 марта в особняке Смирнова состоится однодневный показ коллективной арт выставки «Воспоминания».

Уникальность выставка в том, что работы участников представлены в необычном формате: фотографии размещены на полотнах высотой 3 метра. Этот приём был задуман как способ передать лёгкость, хрупкость и неуловимость наших воспоминаний — тех состояний и моментов, которые сложно зафиксировать, но невозможно забыть.

Проект объединяет 60 авторов — арт-фотографов со всей страны.

Выставка посвящена теме памяти, личного и коллективного опыта, внутреннего диалога со временем. Это пространство для созерцания, вдохновения и погружения в атмосферу творчества.

Где? Москва, ул. Пятницкая, 1/2, стр. 1.

Сбор гостей — 14 марта в 14:00.

Вход свободный!