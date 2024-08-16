Кто отец детей Рейниры Таргариен и, «только честно», когда уже Мартин допишет книгу — что спрашивают у нейросетей Яндекса о «Доме Дракона».

Про смерть персонажей спрашивают в 10 раз чаще, чем про их любовные отношения.

Самые популярные герои — Дейнерис Таргариен, Джон Сноу, Рейнира Таргариен.

Пользователям интересно, чем кормят драконов и как у них образуется огонь.

Вопросов про персонажей — 42%, про сюжеты — 40%.

Аналитики Яндекса выяснили, что пользователи спрашивают у Нейро про сериал «Дом Дракона», а также про произведения Джорджа Р. Р. Мартина из цикла «Песнь льда и пламени». Оказалось, что вопросы про смерть героев задают в 10 раз чаще, чем про их любовные отношения, а самый популярный персонаж — Дейнерис Таргариен.

Наибольший интерес у пользователей вызывают персонажи Джорджа Мартина: 42% вопросов к Нейро про фэнтезийную вселенную посвящены её героям. Пользователей особенно интересуют обстоятельства рождения и смерти персонажей — например, они спрашивают, кто был отцом детей Рейниры Таргариен или в какой серии убили Робба Старка. Люди интересуются и возрастом героев — к примеру, сколько лет было Дейнерис, когда она вышла замуж за Дрого, или в каком возрасте Эйгон II стал королём.

Нейро спрашивают про смерть персонажей в 10 раз чаще, чем про их любовные отношения. Пользователи интересуются, кто из героев погибнет, умрёт ли конкретный персонаж, когда и как убьют того или иного героя. К примеру, встречаются такие вопросы: кого убили в первой серии второго сезона «Дома Дракона», погибнет ли королева драконов Вхагар, в какой серии умер Джон Сноу. Спрашивают и о том, кто с кем расправился — например, кого убил Деймон Таргариен или кого прикончила Арья Старк.

Самый популярный персонаж вселенной Джорджа Мартина — Дейнерис Таргариен. На втором месте оказался Джон Сноу, на третьем — Рейнира Таргариен.

Почти в 40% случаев пользователи спрашивают Нейро про сюжеты произведений Джорджа Мартина или про их отдельные эпизоды. Например, какова хронология событий «Пляски Драконов», почему Визерис I Таргариен изменил решение о престолонаследии, а также действительно ли Дейнерис Таргариен ревновала Джона Сноу к Северу.

Примерно один из 20 вопросов про сюжет вселенной посвящён взаимосвязям сериалов «Дом Дракона» и «Игра престолов». Так, у Нейро спрашивают, за сколько лет до «Игры престолов» происходят события «Дома Дракона», тем ли кинжалом, что в «Доме Дракона», убили Короля Ночи в «Игре престолов», каково семейное древо Таргариенов от Рейниры до Джона Сноу. Самый популярный вопрос про связь сериалов: кем друг другу приходятся Дейнерис и Рейнира Таргариены.

Интерес вызывают и мифические существа фэнтезийной вселенной — таких вопросов около 8%, причём основная их часть посвящена драконам. Так, у Нейро спрашивают, чем кормят драконов, как их дрессируют и как у них образуется огонь.

Примерно по 5% вопросов посвящены географии Вестероса и Эссоса — континентам, на которых развивается большая часть событий «Песни льда и пламени», — а также великим домам Семи Королевств. К примеру, пользователи спрашивают у Нейро про карту Вестероса и про то, что находится за Дотракийским морем, а также почему Ланнистеры такие богатые и почему вымер род Таргариенов.

Ещё у сервиса спрашивают про языки фэнтезийной вселенной, чаще всего про валирийский — в большинстве случаев пользователи просят перевести слово или ищут значение фразы «валар моргулис».

Встречаются также вопросы про самого Джорджа Мартина. Основная их часть посвящена продолжению саги «Песнь льда и пламени». Например, у Нейро спрашивают, когда Мартин допишет книгу «Ветра зимы», «только честно». Попадаются и такие вопросы: есть ли шанс, что писатель закончит «Песнь льда и пламени», а также кто может её дописать за него. Пользователи также интересуются возрастом Мартина и его отношением к Джону Р. Р. Толкину, автору трилогии «Властелин колец». Ранее аналитики Яндекса также выяснили, что спрашивают у Нейро про фэнтезийную вселенную Толкина.

Аналитики учитывали вопросы пользователей, для ответов на которые Нейро использовал информацию с сайтов, посвящённых миру «Песни льда и пламени». Нейро — это продукт Яндекса, который с помощью нейросетей даёт один ответ на вопрос, используя все доступные знания из интернета. Нейро ищет необходимые сайты в результатах поиска, анализирует их и объединяет информацию в один ответ, который всегда содержит ссылки на источники.