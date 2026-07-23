Выставка к 250-летию Большого театра открылась в Зарайске

В Театральном музее города Зарайска начала работу выставка «От Бочарова до Кончаловского. Русские театральные художники на рубеже веков». Проект, подготовленный Бахрушинским музеем и приуроченный к 250-летию Большого театра, освещает эволюцию отечественного театрально-декорационного искусства и раскрывает ключевую роль художника в формировании сценического образа спектакля.

Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова подчеркнула важность сохранения и популяризации наследия мастеров, определивших визуальную эстетику русского театра. В экспозиции представлены работы Михаила Бочарова, Константина Коровина, Сергея Судейкина, Петра Кончаловского и других выдающихся сценографов, чьё творчество до сих пор служит источником вдохновения для современных художников.

Особый раздел выставки посвящён Михаилу Бочарову — новатору, совершившему переход от плоскостных кулис к полноценному живописному оформлению. Современники вспоминали, что занавес поднимался под аплодисменты ещё до выхода артистов: декорации Бочарова воспринимались как самостоятельное произведение искусства.

Значительное место в экспозиции отведено частным театральным лабораториям — Московской частной русской опере Саввы Мамонтова и Опере Сергея Зимина. Именно здесь такие живописцы, как Валентин Серов, Михаил Врубель, Виктор Васнецов, Константин Коровин и Аполлинарий Васнецов, пробовали свои силы на сцене, заложив основы для грядущих реформ в Большом театре.

Отдельный зал рассказывает о Викторе Симове — единственном художнике МХТ в период с 1898 по 1906 год, когда театр переживал коренные преобразования. Константин Станиславский называл Симова «создателем новой эры» и родоначальником нового типа сценических художников-режиссёров.

Экспозиция демонстрирует и альтернативный путь развития сценографии — через работы Сергея Судейкина и Николая Сапунова, которые делали ставку на ритмическую организацию цвета, декоративную графичность и игровую условность, превращая театральный задник в самодостаточное художественное полотно.

Завершает обзор творчество Петра Кончаловского — от авангардных экспериментов «Бубнового валета» до реалистических работ советского периода. Его декорации отличаются лаконизмом, насыщенным цветом и фактурностью, достигнутой не прорисовкой деталей, а энергичным, густым мазком, лепящим форму.

В экспозиции представлены уникальные эскизы Бочарова, Коровина, Симова, Сапунова, Судейкина, Кончаловского и других мастеров русского театра.