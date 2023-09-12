Новые победители Росмолодёжь.Гранты на «Тавриде»

На «Тавриде» в Крыму завершился образовательный заезд «Таланты юга России». Более 300 участников из 61 региона России исследовали основы культурной идентичности, исторической памяти и общности народов России и вместе работали над идеями по их сохранению и развитию в современных реалиях. Многие защищали свои проекты на конкурсе Росмолодёжь.Гранты. По итогам – 7 победителей рекомендованы экспертной комиссией к присуждению им грантовой поддержки на общую сумму 3 202 000 рублей.

В рамках образовательного заезда «Таланты юга России» на участие в конкурсе была подана 41 заявка. После предварительной оценки и предзащиты на публичную защиту вышли 18 проектов. По её результатам экспертная комиссия конкурса рекомендовала 7 проектов к присуждению грантовых средств на суммы от 88 000 до 772 000 рублей.

Дарья Лапшина из Республики Башкортостан получит грант в размере 660 000 рублей на Арт-мастерскую «Голос творчества». В рамках проекта в Уфе на площадке региональной резиденции арт-кластера «Таврида» пройдут пять образовательно-практических модулей. Их участниками станут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет – представители городов и каждого из районов республики. В программе Арт-мастерской тренинги по работе над мышлением и изучением личностного потенциала, обучение социальному проектированию и организации молодежных событий, практическая работа над собственными проектами. Готовые проекты будут реализованы при поддержке экспертов и партнеров, а авторы лучших инициатив смогут стать представителями арт-резиденции и получить работу на постоянной основе.

Ещё одна представительница Башкортостана Эльвира Чулпанова получит грант в размере 88 000 рублей на мастер-классы по кастому для воспитанников детского дома г. Белебей. Cерия творческих мастер-классов по росписи по сумок и толстовок, плетению браслетов и чокеров пройдет по системе оздоровительного восстановления детей (TR – Therapeutic Recreation). Так что ребята смогут не только расширить практические навыки по созданию авторских изделий, но и, попробовав новое интересное занятие, преодолеть посильный вызов и открыть в себе новые качества.

Юлия Халлыева из Нижегородской области направит грант 212 000 рублей на проект «В стекле»: серия благотворительных мастер-классов. Дети из малоимущих семей Нижнего Новгорода и области смогут посетить занятия по работе со стеклом, познакомиться с историей этого творческого направления и своими руками поработать в техниках «Мозаика», «Фьюзинг» и «Витраж Тиффани». Так что в результате юные участники расширят кругозор, попробуют новое хобби и хорошо проведут время за чаепитием в теплом кругу.

670 000 рублей на Творческую молодежную площадку АРТМИФ получит Алина Пяткова из Москвы. Задача проекта – поиск и поддержка молодых художников и дизайнеров и последующее создание востребованного художественного контента и мерча, популяризирующего культурное наследие и историю регионов России. Поиск творцов будет проводиться с помощью межрегиональный конкурса, в котором участникам нужно будет предложить творческую переработку народных мотивов, орнаментов, мифов и сказок в актуальных и модных форматах и дизайне. Победителей определит профессиональное жюри и народное онлайн голосование. По итогам конкурса лучшие решения и дизайны будут реализованы и доступны для приобретения на краудфандинговых платформах. Молодые авторы получат поддержку и возможность для создания и развития своего локального бренда, а также станут заметны издательствам и крупным профильным компаниям.

600 000 рублей на короткометражный фильм «Сквозь картины» получит Умар Седиев из Красноярского края. Фильм рассказывает о значимости знаний и образования в достижении намеченных целей, демонстрирует негативные последствия злобы и корысти, рисует достойный облик госслужащих и сотрудников правоохранительных органов. Материалы для фильма уже отсняты и озвучены, ведутся работы видеомонтажа, создания мультипликаций и музыки. Готовое кино будет показано красноярской молодежи, а также распространится по регионам через пресс-службы МВД РФ, социальные сети и видеохостинги.

Юлия Сабурова из Вологодской области свой грант в размере 772 000 рублей направит на Межрегиональный творческо-образовательный форум «ТОРФ». Его участниками станут современные поэты, прозаики, музыканты, саунд-продюсеры и сонграйтеры, фотографы и видеографы. Форум станет площадкой для активизации и раскрытия творческой деятельности начинающих авторов, еще не зарекомендовавших себя на рынке. В течение 5 дней форума пройдет образовательная и творческая программа по каждому из творческих направлений.

Проект Алены Дроновой из Белгородской области – Создание иммерсивной выставки «В этом городе - Я с Тобой» – получит грант 200 000 рублей. Благодаря проекту в Белгороде будут организованы иммерсивные выставки авторских кукол в коллаборации с театральным, музыкальным и фото искусствами, которые помогут участникам снять напряжение, погрузиться в расслабляющую атмосферу поддержки и принятия. На выставках будет создано пространство для взаимодействия и самореализации твор

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