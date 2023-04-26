Григорий Козлов, Руслан Кудашов, Виктор Минков – в РГИСИ объявили имена мастеров набора 2023 года

В преддверии старта творческих консультаций, которые проводятся в творческих вузах для абитуриентов уже весной, Российский государственный институт сценических искусств объявил имена руководителей курсов нового набора. В этом году прием на обучение осуществят все 7 факультетов института. Поступить на бюджет смогут 205 человек, еще 237 мест запланированы вузом для приема лиц с оплатой по договору.

Студентов в свои актерские мастерские при театрах наберут:

з.д.и. РФ, художественный руководитель театра «Мастерская» Григорий Козлов;

художественный руководитель театра-студии «Небольшой драматический театр» Лев Эренбург;

главный режиссер Большого театра кукол Руслан Кудашов.

Второй набор артистов на обучение на базе Ленфильма осуществит лауреат телевизионной премии «ТЭФИ» Алексей Козлов. Актерский курс также возглавит з.р.к. РФ Владимир Норенко.

Воспитание режиссеров драмы в этом году будут вести лауреат Государственной премии РСФСР Анатолий Праудин и з.д.и. Республики Карелия Андрей Андреев. Студентов на специальность «Режиссура телевидения» наберет лауреат премии «ТЭФИ-регион» Татьяна Соловьева.

Директор-художественный руководитель театра «Приют комедианта», з.р.к. РФ Виктор Минков станет мастером курса продюсеров исполнительских искусств. Формат обучения на продюсерском факультете в формате мастерских — недавняя практика вуза, начатая в 2022 году. Приглашение крупных театральных менеджеров к руководству курсами способствует расширению взаимодействия студентов с учреждениями культуры города и раннему погружению в профессию.

В 2023 году РГИСИ выделил целевые места на обучение для Мариупольского республиканского академического ордена «Знак Почета» русского драматического театра. Руководителем курса по направлению «Артист драматического театра и кино» (12 мест) станет доцент Александр Кладько, по направлению «Режиссер драмы» (4 места) Анатолий Праудин. Обучение на данном курсе также будет возможно пройти на условиях оплаты по договору.

В этом году расширился перечень образовательных программ, представленных в вузе. Набор пройдет по таким направлениям подготовки, как:

«Артист мюзикла» (руководитель — з.а. РФ Александр Исаков);

«Телеоператор» (руководитель — старший преподаватель кафедры режиссуры телевидения Александр Устинов).

Факультет театра кукол РГИСИ традиционно осуществит прием абитуриентов как по творческим, так и по техническим специальностям: режиссуре театра кукол будут учить з.р.к. РФ Николай Наумов и доцент, создатель театра-студии «КукАртель» Тамара Стависская. Совместно с режиссерами на курсе Т. Стависской будут учиться артисты театра кукол.

Сценографов и художников-технологов для театра кукол будет обучать доцент Елена Важинская, а набор на эти же направления, но для драматического театра, пройдет на Факультете сценографии и театральной технологии (руководитель курса «Художник-технолог сцены» — декан факультета, заведующий кафедрой театральной техники и технологии Эдуард Мираков, руководитель курса «Художник-постановщик театра» — доцент Валерий Полуновский, руководитель курса «Художник-технолог по сценическому костюму» — доцент Елена Молева).

Также прием абитуриентов осуществит театроведческий факультет и факультет мастерства сценических постановок по направлениям магистратуры «Проектирование спектакля. Драматургия» (под руководством з.д.и. РФ Александра Чепурова и профессора Натальи Скороход), «Театрально-экспертная деятельность» (под руководством профессора Вадима Максимова) и «Режиссер-педагог драматического театра» (под руководством з.д.и. Республики Бурятия Сергея Черкасского).

Напомним, что с этого года Российский государственный институт сценических искусств может предоставлять бесплатное второе высшее образование по специальностям Режиссура театра и Режиссура кино и телевидения.

Второй набор на обучение состоится и в филиале РГИСИ в городе Кемерове – Сибирской Высшей школе музыкального и театрального искусства, открывшейся в 2022 году в рамках реализации национального проекта «Культура».

Фото - РГИСИ

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